Luís Menor prevé que a mediados de marzo estean listas as instalacións de 112 na Estrada

O director xeral de Emerxencias, Luís Menor, asegurou este martes que a previsión é que a mediados do mes de marzo estean listas as instalacións centrais das urxencias de Galicia na Estrada (Pontevedra), co traslado xa realizado dos traballadores do 112.

Así o apuntou nunha entrevista concedida á Radio Galega na que indicou que nos últimos episodios de temporal na Comunidade atendéronse máis de 1.500 incidencias.

En casos como os dos últimos días, Menor apostou por "tomar as medidas necesarias de protección sempre co obxectivo de evitar mortes" e garantiu que os servizos de emerxencias "reforzáronse" durante todos os días de temporal.

A pesar de que a "coordinación foi boa", o director xeral lembrou que "a demanda tamén foi grande". "Temos que evitar as chamadas inútiles, que entorpecen o traballo dos profesionais ante situacións de urxencia", precisou.