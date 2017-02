Prisión provisional e sen fianza para o septuaxenario que acoitelou á súa muller na Coruña

O home de 77 anos detido o domingo na Coruña, tras confesar que apuñalou á súa muller, ingresou en prisión, segundo informaron a Europa Press fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En concreto, tras pasar a disposición xudicial, acordouse para el prisión provisional comunicada e sen fianza, ademais da prohibición de manter calquera tipo de comunicación coa vítima.

Á vivenda, no barrio coruñés do Castrillón, desprazouse o domingo unha patrulla da Policía Local. Á súa chegada, atopáronse na escaleira a unha muller de 73 anos, tendida no chan totalmente ensanguentada e con feridas de arma branca.

Na vivenda localizaron ao marido. Este explicoulles que ambos mantiveran unha discusión porque ela comunicoulle a súa intención de pór fin á relación matrimonial e que, posteriormente, el agrediuna.