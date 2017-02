A Subdelegación do Goberno na Coruña asegurou este martes que as obras de reparación do firme da Avenida de Lugo de Santiago de Compostela "non foron paralizadas nin polo Ministerio de Fomento nin pola agrupación de tráfico da Garda Civil" e que as incidencias nas mesmas se debeu a unha sinalización incorrecta.

Á vista das informacións publicadas e das declaracións de representantes municipais, a subdelegación emitiu un comunicado no que destaca que a vía, tramo que discorre da Avenida de Lugo entre San Caetano e a SC-20, "é titularidade do Concello de Santiago, que é a entidade responsable do seu mantemento e conservación".

"O Ministerio de Fomento non paralizou en ningún momento as intervencións realizadas na devandita vía, sendo coñecedor das incidencias nas devanditas obras a través dos medios de comunicación", apuntou a subdelegación, que subliña que responsables de Fomento "verificaron que efectivamente se esta intervindo na devandita obra e constatouse a titularidade municipal da vía".

A subdelegación do Goberno indicou que a agrupación de tráfico da Garda Civil "tampouco paralizou en ningún momento a obra", senón que "tras comprobar que non había unha correcta sinalización de obras procederon a dar recomendacións sobre seguridade viaria".