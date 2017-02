Os alumnos de grao da USC terminaron os seus estudos cunha media superior á galega e a española, cun 7,43

Os alumnos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) que terminaron o seu grao no curso 2013/14 fixérono cunha nota media superior á galega e á española. O 7,43 dos estudantes da USC sitúase por encima do 7,36 do total de universidades galegas e do 7,29 do Estado.

Diso informou a institución académica a través dun comunicado, no que tamén detallou que o alumnado de máster finalizou cunha media de 8,42. Trátase dunha cualificación máis elevada que no resto de Galicia (8,28) e España (8,17).

Outro dos datos do informe 'As universidades españolas. Unha perspectiva autonómica', elaborado pola fundación CyD (Coñecemento e Desenvolvemento), é que a taxa de rendemento en grao en superior na USC á media do Sistema Universitario Galego (SUG) e do Estado.

En concreto, a relación en termos de porcentaxe entre os créditos aprobados e os matriculados ascende ao 77,4 por cento en Santiago, por un 77,2 por cento en todo o país e un 74,6 por cento no conxunto do SUG.