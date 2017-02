O acusado de golpear a tres mulleres en Barro (Pontevedra) en 2011 asegura non lembrar as agresións

O acusado de golpear a tres mulleres na localidade pontevedresa de Barro en 2011 asegurou, durante a vista oral celebrada este martes na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra, que non lembra "nada" do que sucedeu o 13 de xaneiro de seis anos atrás.

Este veciño de Cuntis está acusado de agredir a tres mulleres nesa data. Unha delas acabou en estado de coma como consecuencia das graves lesións sufridas.

Os feitos remóntanse ao 13 de xaneiro de 2011, día no que o acusado saíu de prisión. Portaba unha pulseira GPS de vixilancia penal nun dos seus nocellos, dado que estaba a cumprir condena por un delito de lesións e malos tratos familiares.

Celebraría a saída co seu irmán, con quen comeu consumindo alcol. Segundo o seu relato, tamén inxeriu un tranquilizante e aí finalizan os recordos que o acusado mantén daquela xornada.

As testemuñas manifestaron que o viron discutindo e pelexándose co seu irmán en Perdecanai, no municipio de Barro. Nese momento coincidiu que María del Carmen, unha veciña de 69 anos, dirixíase a buscar un burro a unha das súas leiras.

Ela tampouco lembra máis, só que foi golpeada. As súas veciñas afirman que Venancio lle propinou unha puñada na cara que a tombou. O irmán abandonou o lugar mentres o acusado dedicouse a propinar patadas á muller no chan.

Debido aos golpes sufridos, María del Carmen perdeu o olfacto e sufriu alteracións das súas funcións executivas con problemas para activarse e realizar os seus traballos habituais.

Segundo o relato das testemuñas, varias mulleres xuntáronse e utilizaron un pau para tentar escorrentar ao agresor, que estaba "tolo perdido" e tentou arrebatarlles o pau. Tamén explicaron que o acusado deu un cabezazo a unha das mulleres e deu unha puñada a outra.

Posteriormente, resistiuse á súa detención cando chegaron os axentes da Garda Civil.

FISCALÍA PIDE SEIS ANOS

A Fiscalía pide penas de seis anos e dous meses de prisión para o acusado.

A defensa solicita que se lle aplique ao procesado a eximente completa baseándose nos informes forenses que apuntan que o acusado non distinguía, por culpa da inxesta de alcol e o seu estado de excitación nerviosa, entre "o lícito e o ilícito" tendo anulada a súa vontade.

O acusado desculpouse por estes feitos e asegura que refixo a súa vida e que agora está a traballar e ten unha familia.