Absoltas en Ourense dúas persoas de trata de seres humanos e inmigración ilegal e outra doutros dous delitos

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Ourense absolve a dúas persoas acusadas dos delitos de trata de seres humanos e de inmigración ilegal, así como a unha terceira procesada por falsidade documental e inmigración ilegal.

O tribunal, segundo a sentenza emitida este martes pola Audiencia Provincial de Ourense, recollida por Europa Press, entende que non quedaron acreditados os feitos polos que foron xulgados.

Así, a sala absolve á muller M.A.G.R. e ao home A.G.A. do delito de trata de seres humanos e de inmigración ilegal por non quedar "acreditada unha cooperación" para posibilitar a entrada en España de dúas persoas estranxeiras e porque "aínda sendo conscientes da situación irregular das inmigrantes non despregaron comportamento activo algún para facilitar a súa ilegal entrada en España, limitándose tan só a posibilitar a súa permanencia, dándolles acollemento no que non mediou ánimo de lucro".

Deste xeito, o tribunal sostén que "só resultou acreditado esta convivencia ou acollemento e, se se quere, a axuda á permanencia en España das dúas cidadás estranxeiras".

En canto ao terceiro acusado, E.A.Ou.A., no relativo á falsidade documental, a Audiencia argumenta que "a proba despregada non puido acreditar que o acusado alterase documento algún nalgún dos seus elementos esenciais".

Por iso, defende un "pronunciamento absolutorio" polo delito de falsidade imputado, "conclusión que se reforza na consideración que nin sequera resultou acreditado que o acusado posuíse coñecemento de carácter falsario do documento en cuestión".

"INSUFICIENCIA PROBATORIA"

Sobre o delito de inmigración ilegal, o fallo xudicial alega "insuficiencia probatoria". "Fronte á negativa do acusado, en relación ao favorecimiento da inmigración ilegal, atopámonos tan só cun testemuño, do que no entanto non cabe deducir a comisión delituosa que se imputa", segundo puntualízase na sentenza.

A resolución non é firme e contra a mesma cabe interpor recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo dentro do cinco días seguintes á súa notificación.