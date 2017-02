O Congreso, a instancias do PSOE e co voto en contra do PP, esixe ao Goberno prohibir o fracking en toda España

Todos os grupos da oposición, menos o PNV, que se abstivo, votaron este martes a favor dunha proposición non de lei exposta polo Grupo Socialista na Comisión de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente do Congreso dos Deputados para instar o Goberno a "prohibir o fracking en todo o Estado", polos riscos que supón para o medio ambiente e para as persoas.

Así, con 22 votos a favor, os 14 en contra do Partido Popular e a abstención do PNV, a iniciativa buscaba realizar os cambios lexislativos necesarios para prohibir o emprego das técnicas de fractura hidráulica, tamén coñecida como 'fracking', en toda España, "con pleno respecto ás competencias autonómicas".

Ademais, o portavoz socialista de Medio Ambiente na Comisión, Manuel González Ramos, defendeu a necesidade de suspender "preventivamente" as prospeccións, calquera proxecto ou permiso de investigación e establecer unha moratoria, ata que non se prohiba.

Debe incluír "todos os permisos ou peticións" de autorización para realizar investigacións, prospeccións ou explotacións que estean en trámite na actualidade, así como todas aquelas en trámite e aquelas que, sendo obxecto de concesión, non iniciaron aínda os traballos de 'fracking'.

Na proposta, González expuxo tamén derrogar "todos aqueles artigos" que favorezan a exploración, investigación e explotación de hidrocarburos mediante esta técnica, para garantir a saúde pública e o medio ambiente.

APOSTAR POLAS RENOVABLES

González Ramos incidiu en que os estudos sobre o fracking revelan que existe risco para o medio ambiente e para as persoas. "Os socialistas queremos preservar a saúde da cidadanía e da súa contorna", manifestou o deputado, que cre que o fracking é "unha ameaza da que hai que protexerse".

Na comisión subliñou na necesidade de apostar polas enerxías renovables, quitar o "imposto ao sol" e seguir desenvolvendo enerxías limpas, fronte á opción de perpetuar un modelo de enerxía baseado nos combustibles fósiles e que condena a España a unha dependencia enerxética por décadas.

Ao termo da comisión, en declaracións a Europa Press, celebrou que a iniciativa saíse adiante e confía en que o resultado será celebrado nas zonas onde hai permisos de investigación, nas que asegura que "hai moita oposición".

Entre eles, destacou algúns permisos están "na terra de (María Dolores de) Cospedal", preto das Lagoas de Ruidera, en Guadalaxara e en Hellín, pero indicou que tamén hai permisos en Burgos, País Vasco e Castela e León.

"Isto é un éxito", celebrou o socialista que di que agora o Goberno "fará o que considere conveniente" pero opina que esta é unha forma de dicirlle ao Executivo que non se pode "seguir por esta vía" de entreterse en plataformas de petróleo ou proxectos de fracking no canto de apostar polas enerxías renovables.

En definitiva, con estes proxectos de combustibles fósiles España está "a perder unha oportunidade histórica" de favorecer as renovables, especialmente a eólica e a fotovoltáica.