(AM)Angrois.- O pleno do Parlamento volverá debater crear unha comisión de investigación sobre o accidente

O próximo pleno do Parlamento de Galicia volverá debater a creación dunha comisión de investigación sobre o accidente ferroviario ocorrido no barrio compostelán de Angrois en xullo de 2013, no que faleceron 80 persoas e outras 140 resultaron feridas, despois de que así o solicitasen tanto En Marea como o BNG.

O debate foi incluído na orde do día co visto e prace do PSdeG e do PPdeG. Con todo, mentres que os socialistas rexeitaron avanzar o sentido do seu voto ata que o seu grupo parlamentario tome unha decisión conxunta, os populares reiteraron que consideran que a Cámara galega "non é o foro adecuado" para que se investigue un asunto no que hai competencias estatais, que corresponden ao Congreso dos Deputados.

Neste sentido, na rolda de prensa posterior á Xunta de Portavoces, o viceportavoz do Grupo Popular, Miguel Tellado, lembrou que esta cuestión xa se debateu ata en "tres ocasiones" na Cámara galega. Por iso, considerou que "non ten ningún sentido" reiterar este debate cando o novo regulamento permite "pedir e aprobar" unha comisión de investigación se así o demandan un terzo dos deputados pertencentes a un mesmo grupo ou ben os dous quintos da Cámara.

"Se a oposición quérea abrir non necesita o apoio do PP", destacou Miguel Tellado, que asegurou que "algún motivo haberá" cando "teñen tanto empeño pero non recorren a este mecanismo".

Fronte a iso, o viceportavoz de En Marea Antón Sánchez cualificou de "boa noticia" que se vaia a debater a creación deste órgano parlamentario. Con todo, expresou que espera o posicionamento de todos os partidos para comprobar "se dunha vez por todas déixase de vetar" a posta en marcha dunha comisión que "determine as responsabilidades políticas" neste accidente. "Un Parlamento como o galego non pode quedar á marxe de esclarecemento da verdade", considerou.

Pola súa banda, a portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón asegurou alegrarse de que "o PP levante o veto imposto na pasada sesión" e que permita que se debata sobre este tema. "Pídolle ao PP que reflexione", manifestou a líder do Bloque, para quen o feito de que se abra unha comisión de investigación no Parlamento galego poderá funcionar como "detonante" para que se poida abrir noutros ámbitos como o Congreso.

PREGUNTAS E COMPARECENCIAS

No próximo pleno do Parlamento, ademais, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deberá a unha pregunta do BNG sobre a "anunciada venda ilegal por parte de Villar Mir das explotacións hidroeléctricas do Xallas que Ferroatlántica ten en concesión a cambio de investir e garantir o emprego na Costa da Morte", tal e como asegurou Pontón. Este asunto tamén será abordado a través outras iniciativas do PSdeG e En Marea.

Pola súa banda, Antón Sánchez subliñou que En Marea preguntará ao presidente pola "grave situación" na que se atopa o sistema sanitario público "a consecuencia dos continuos recortes impostos polos gobernos do Partido Popular". Esta cuestión, ademais, tamén centrará a pregunta que lle formularán os socialistas galegos a Feijóo, tal e como avanzou Patricia Vilán. Así, o PSdeG interesarase polo "impacto da precariedade laboral" no Sergas na calidade asistencial dos galegos.

Todo iso, nun pleno no que, ademais, comparecerán os conselleiros de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, e de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, para dar conta das liñas de actuación dos seus respectivos departamentos para a próxima lexislatura. Ademais, a petición da oposición, Conde responderá tamén sobre a afectación do último temporal á subministración eléctrica e Almuíña enfrontará preguntas sobre as denuncias de agresións derivadas de recortes no psiquiátrico compostelán de Conxo.

OUTRAS INICIATIVAS

Outras iniciativas que centrarán a sesión plenaria serán diversas preguntas ao Goberno sobre a praga da polilla guatemalteca que afecta á produción de pataca en diversos municipios galegos, cuestión que levarán á Cámara PP, En Marea e PSdeG.

Así mesmo, o Grupo Parlamentario Popular instará, a través de senllas PNL, á Xunta a elaborar co Consello de Acción Exterior de Galicia un informe sobre o impacto do Brexit na economía galega, así como a estender cásalas Niño por todos os concellos galegos de aquí ao 2020.

Pola súa banda, En Marea, entre outras cuestións, preguntará á Xunta polas tarefas de vixilancia realizadas pola Xunta ante a "estafa masiva das eléctricas" e levará ao pleno a "taxa de municipalización da utilización non privativa do dominio público non municipal para establecer unha ordenanza tipo para que as eléctricas paguen polo uso do dominio público".

Ademais, o PSdeG interpelará ao Goberno galego sobre o incumprimento dos compromisos adquiridos pola Xunta no Pacto Local e sobre as actuacións para afrontar os problemas relacionados coa violencia no deporte, entre outras.

Por último, o Bloque proporá medidas para baixar a factura da luz, pedirá a retirada do recurso presentado pola Xunta contra a área metropolitana de Vigo e a valoración da evolución do galego tras a aplicación do Decreto do Plurilingüismo.