Silva presenta este mércores no Castelo de Soutomaior (Pontevedra) novas rutas de sendeirismo

O complexo do Castelo de Soutomaior (Pontevedra) reabre este mércores oficialmente as súas portas tras finalizar os traballos do persoal do Servizo de Medio Ambiente da Deputación de Pontevedra para reparar os daños provocados polo temporal, durante o que se decretaron alertas laranxa e vermella na provincia de Pontevedra, e unha vez logrouse restablecer a seguridade no recinto.

Coincidindo coa reapertura da leira, a presidenta da institución provincial, Carmela Silva, presentará ás 11,30 horas, no complexo do Castelo de Soutomaior, o novas tres rutas de sendeirismo (a das Camelias, a da Fraga e a dos Viñedos) encadradas no plan de usos dos castelos da provincia.

Ademais, Silva avaliará os daños producidos polo temporal dos pasados días no Castelo de Soutomaior, que permaneceu pechado durante máis dunha semana por motivos de seguridade, ademais de informar da súa situación actual.