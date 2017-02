Un total de 26 empresas presentan ofertas para executar as obras da senda peonil entre Laracha e Paiosaco

Un total de 26 empresas presentaron as súas ofertas para executar as obras da senda peonil entre A Laracha e Paiosaco, na estrada AC.552. Os traballos iniciaranse antes do verán, cun orzamento de máis de 700.000 euros, e o prazo de execución é de seis meses.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou o pasado día 28 de decembro a limitación das obras da senda entre A Laracha e Paiosaco, na estrada A Coruña-Cee (AC-552). Trátase dun itinerario peonil e ciclista de máis de 1,5 quilómetros de lonxitude, que dará continuidade ás beirarrúas existentes entre estes dous núcleos.

Esta actuación está enmarcada no Plan de Sendas de Galicia, na comarca de Bergantiños, onde para o Concello da Laracha contémplanse dous itinerarios para que os veciños realicen os seus desprazamentos cotiáns de forma segura. Son dúas sendas que se van a cumprir a construír na marxe da estrada AC-552, a que vai da Coruña a Cee: unha delas entre A Laracha e Paiosaco e outra entre A Laracha e Ou Cancelo.

Tamén dentro do Plan Sendas de Galicia, outro sete empresas presentaron as súas ofertas para a execución das obras da senda entre o núcleo de Castro Ribeiras de Lea e o polígono industrial, ao seu paso polo municipio lucense de Castro de Rei, na estrada LU-115, que contarán cun investimento de 50.000 euros.