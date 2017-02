Condenan a 6 anos e 9 meses de prisión a un asesor de Vigo por apropiarse de 3,8 millóns dunha empresa

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, condenou a un asesor financeiro, Anxo N-T.L., a unha pena de seis anos e nove meses de prisión, multa de 6.000 euros e indemnizar en 3,84 millóns de euros a unha empresa, como autor dos delitos de apropiación indebida e falsidade documental.

Na sentenza, o tribunal declara probado que o acusado foi contratado a finais de 2002 pola empresa prexudicada para dar asesoramento xurídico e fiscal e para realizar outro tipo de tarefas, consistentes en recoller diñeiro opaco xerado por esta entidade e ingresalo nunha entidade bancaria en Portugal.

Así, ata 2009 o home recibiu 4,39 millóns, a pesar do que só consta que fixo entrega no banco de 112.600 euros, "quedándose co resto no seu propio beneficio" e entregando á empresa uns extractos bancarios falsificados "coa finalidade de evitar sospeitas de que se estaba quedando co diñeiro que lle entregaban".

Por iso, a Sala condena ao home a catro anos e medio de prisión e multa de 3.000 euros por un delito continuado de apropiación indebida; e a dous anos e 3 meses de cárcere e multa doutros 3.000 euros por un delito continuado de falsidade en documento mercantil. Ademais, terá que afrontar as costas e indemnizar á entidade prexudicada en 3,84 millóns máis os intereses legais.

Así mesmo, o tribunal considera probado que a esposa do acusado, Patricia María C.C., aproveitouse do diñeiro obtido, polo que en concepto de partícipe a título lucrativo, obrígalle a indemnizar á empresa en 40.000 euros e noutras cantidades resultantes das operacións da adquisición de títulos dunha sociedade e dunha embarcación.

Finalmente, dedúcese testemuño para a súa repartición ao xulgado de instrución competente por se os feitos atribuídos a Patricia María, e ao tres fillos da parella puidesen ser constitutivos dun delito de alzamento de bens ou outro relacionado.

PETICIÓNS

A Fiscalía acusaba o home dun delito continuado de falsificación de documentos mercantís e un delito continuado de estafa e, alternativamente, dun delito continuado de apropiación indebida; e solicitaba que fose condenado a sete anos e medio de prisión e a pagar unha multa de 3.600 euros e unha indemnización para a empresa de máis de 3,8 millóns de euros.

Pola súa banda, a acusación particular --exercida pola empresa-- acusáballe dun delito continuado de apropiación indebida agravada e, alternativamente, dun delito continuado de estafa agravada; así como dun delito continuado de falsidade en documento privado, polo que pedía unha pena de nove anos de prisión e multa de 7.200 euros. Finalmente, a defensa solicitaba a libre absolución.