O Congreso pide máis datos ao Goberno sobre os seus dous últimos vetos e paraliza a tramitación das iniciativas

A Mesa do Congreso pediu máis datos ao Goberno sobre os dous últimos vetos que presentou a proposicións de lei e mentres tanto paralizou a tramitación das iniciativas afectadas: unha de Esquerra (ERC) para ampliar a Lei de Memoria Histórica e outra do Parlamento galego para apoiar aos preferentistas.

A Constitución outorga ao Executivo a capacidade de vetar iniciativas parlamentarias que considera que alteran os Orzamentos Xerais en curso, xa sexa por aumento de gasto ou por redución de ingresos. Acolléndose a este precepto, o Goberno de Mariano Rajoy leva rexeitadas esta lexislatura 21 proposicións de lei de distintos grupos da oposición e de parlamentos autonómicos, as últimas o pasado venres.

Por unha banda, vetou a tramitación parlamentaria dunha proposición de lei de Esquerra Republicana (ERC) para reformar a Lei de Memoria Histórica e ampliar as indemnizacións ás vítimas do franquismo.

Segundo recóllese no escrito de desconformidade rexistrado no Congreso e ao que tivo acceso Europa Press, o Goberno avisa de que a proposta leva un incremento "significativo" do gasto público, aínda que asegura que lle resulta "imposible" cuantificar de forma detallada todas e cada unha das súas disposicións, dada a súa "ambigüidade".

AMPLIAR A LEI DE MEMORIA CUSTARÍA MÁIS DE 4.300 MILLÓNS

O que si pode calcular é que polo menos dous das medidas propostas por ERC, ampliar indemnizacións e realizar dúas series documentais, levarían unha alteración dos Orzamentos en curso por un custo extraordinario de máis de 4.300 millóns de euros.

O outro veto refírese a unha proposición de lei aprobada en 2014 por unanimidade no Parlamento galego --onde o PP conta con maioría absoluta-- para que os investidores comerciantes polo miúdo en participacións preferentes de entidades bancarias rescatadas polo Estado poidan recuperar integramente o seu diñeiro.

A iniciativa galega, promovida inicialmente polo Bloque Nacionalista Galego (BNG), propón modificar unha das leis da reestruturación bancaria, coa que en 2012 fixáronse os procedementos para resarcir aos tenedores de participacións preferentes e débeda subordinada. Segundo o Goberno, a súa aplicación encarecería o rescate en case 10.000 millóns e provocaría un aumento do déficit público.

NON HAI PRAZO DEFINIDO PARA RESPONDER

Estes dous escritos de desconformidade foron recibidos este martes na Mesa do Congreso que acordou pedir máis datos ao Goberno antes de tomar unha decisión sobre se acepta ou non o veto. Iso si, mentres Moncloa responde, para o que non ten prazo, as iniciativas seguirán conxeladas.

No que vai de lexislatura, 19 das 21 iniciativas vetadas polo Goberno áchanse paralizadas, a maioría definitivamente ao aceptarse a argumentación do Goberno e o resto á espera de ampliación de datos.

Só dous delas continuaron a súa tramitación por decisión da Mesa do Congreso, onde o PP non ten maioría: son as referidas á paralización da LOMCE e á equiparación de condicións laborais dos traballadores de empresas de subcontratas, o que motivo que o Goberno presentase senllos recursos ante o Tribunal Constitucional.