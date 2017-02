O Congreso aproba pedir ao Goberno un cambio no modelo de repartición de cotas para o cerco e artes menores

A comisión de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente do Congreso dos Deputados aprobou este martes --pese ao rexeitamento de PP e PNV-- unha iniciativa socialista para pedir ao Goberno un cambio no modelo de repartición de cotas para o cerco e artes menores.

En palabras da deputada do PSOE por Lugo, Margarita Pérez Herráiz, trátase de lograr un sistema "máis equitativo", dada "a grave conflitividade e o descontento" que imperan en Galicia.

E é que, como sinalou, o sector "apenas dispón de posibilidades de pesca das súas principais especies obxectivo" e, nalgunhas delas, "consome en meses a súa cota total para todo o ano".

"O actual sistema de repartición, unido ao peche de moitas pesqueiras, deixa nunha situación moi difícil a moitos pescadores galegos", argumentou, e apuntou que en xuño de 2015 o cerco galego había esgotado a súa cota de xurelo, mentres País Vasco só levaba o 4%.

PESCA ARTESANAL

Por outra banda, na mesma comisión, a deputada de En Marea Alexandra Fernández sacou adiante, tamén co voto en contra do PP, unha iniciativa que pedía a "mellora" da pesca artesanal e a súa "incentivación".

A parlamentaria xustificou esta proposición non de lei no seu convencemento de que está "moi ameazada polas políticas do PP en favor da pesca industrial".

En cambio, defendeu que a pesca artesanal é "máis sustentable", pois "se preocupa do medio ambiente marítimo e terrestre", e reivindicou que "dinamiza" a economía e "fixa poboación".

Ademais, Fernández esgrimiu que este tipo de pesca "achega alimentos de gran calidade", pois a práctica totalidade das súas capturas destínanse ao consumo en fresco, en contraposición coa pesca industrial, que as dedica á transformación.

COÑECEMENTO CIENTÍFICO

Finalmente, o popular lucense Joaquín García Díez viu aprobarse unha proposición non de lei para "mellorar o coñecemento científico" no sector pesqueiro e acuícola.

Este asunto, profundou, constitúe "o alicerce fundamental dos problemas que afectan o sector pesqueiro".

Por iso, apostou por asinar convenios de colaboración coas comunidades autónomas que eviten "duplicidades" con respecto ao traballo que xa realizan neste sentido.