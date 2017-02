O Ministerio abre en Galicia unha rolda de contactos con CC.AA. do Cantábrico para mellorar a xestión de cotas

O secretario xeral de Pesca, Alberto López-Asenjo, iniciou este martes en Galicia unha reunión coas comunidades do Cantábrico para abordar melloras na xestión de cotas pesqueiras, co fin dun maior aproveitamento e a aposta por mecanismos de "solidariedade" entre autonomías e confrarías implicadas.

Este martes López-Asenjo reuniuse coa conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o seu equipo en Santiago, onde avogou por mecanismos para a plena utilización de cotas, xa que se identificou que hai 1.000 toneladas de caballa e 6.000 de xurelo que non se pescaron na última campaña.

En declaracións aos medios tras a reunión, mostrouse partidario de identificar "que marxe de manobra" existe para un "uso efectivo" das cotas, co obxectivo de que "non ser atacados en Bruxelas", pois cre que non se deben pedir incrementos "sen utilizar plenamente" as existentes.

Respecto diso, sinala que "se pode flexibilizar" o período no que se pode abrir o intercambio de cotas, con instrumentos para a correcta xestión a través de sistemas informáticos para o seu control.

De tal forma, chama a que exista "espírito de cooperación" entre Galicia, Asturias, Cantabria e País Vasco para deseñar mecanismos de colaboración a "curto, medio e longo prazo".

SEGUIRÁ POLO RESTO DE CC.AA. ESTE MES

Así, elixiu Galicia na súa primeira visita como novo secretario xeral de Pesca nesta rolda de reunións que levarán a López-Asenjo o venres a Cantabria, o vindeiro luns a Asturias e a País Vasco antes de terminar o mes.

Sobre este extremo, lembra que as pesqueiras de caballa e xurelo comezan dentro dun mes, e cre necesario acordar como "saber xestionar entre todos as cotas" a través do "diálogo".

BREXIT

Acerca de como afectará o 'brexit' aos intereses das flotas española e galega, o secretario xeral de Pesca admite que haberá negociacións "francamente difíciles" nos próximos dous anos.

De tal forma, chama a unha "alianza" de países afectado polo acceso a augas británicas. Segundo explica, na actualidade faenan uns 85 buques españois, pero tamén hai empresas con intereses españois en barcos con pavillón inglés, francés e irlandés.

A XUNTA AGRADECE O "TALANTE COLABORADORA E NEGOCIADOR"

Pola súa banda, a directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, agradeceu o "talante colaborador e negociador" do Ministerio para mellorar a xestión das cotas cun espírito "de solidariedade" entre comunidades.

Tamén considera Mercedes Rodríguez que se debe mellorar a xestión do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) para aproveitar que as súas cantidades de diñeiro fagan que a pesca "dure de forma sustentable e exitosa".