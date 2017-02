Democracia Ourensana pon en dúbida os prazos comprometidos para o AVE e a estación

Democracia Ourensana (D.O.) emitiu un comunicado no que pon en dúbida os prazos comprometidos para a chegada do AVE e a nova estación ferroviaria, un día despois da reunión en Madrid entre representantes da Xunta, Concello de Ourense e Ministerio de Fomento.

"Non deixamos de asombrarnos ante a inesgotable capacidade do grupo de goberno municipal que preside Jesús Vázquez, que da man da Consellería de Infraestruturas e dirixentes de Adif e de Fomento, son capaces unha e outra vez de montar pantomimas de reunións na que acordan actuacións e prazos que nin os máis inxenuos poden crer", sinala a formación.

No comunicado, incidiu en que, se os prazos do AVE non son "realistas", os dados para a nova estación "ofenden a intelixencia" dos cidadáns, que "a estas alturas xa están familiarizados cos tempos que se empregan na execución destas infraestruturas

"Se realmente fixesen a estación do AVE nos prazos que din, o que sería de alta velocidade sería a construción", advertiu D.O., antes de retar a Vázquez a que, se está convencido de que "o seu partido di a verdade", comprométase a non ser candidato en 2019 "se a comezos dese ano xa é un feito que non poden concluír a obra" no mesmo.