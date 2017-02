A conselleira de Desenvolvemento Rural e Recursos Naturais do Goberno asturiano, María Jesús Álvarez, explicou este martes nunha comisión parlamentaria que o Goberno do Principado ten previsto de acordo coa normativa vixente e no marco de control da couza guatemalteca da pataca, realizar as indemnizacións que no seu caso se deriven ás persoas afectadas por esta praga.

"O Goberno será belixerante tanto na loita e o control da praga, como no pago aos afectados en produtores profesionais e non profesionais", indicou Álvarez.

Neste sentido a conselleira lembrou que o ano pasado retiráronse 4.000 quilos de tubérculo afectado pola praga nos municipios do occidente asturianos que se indemnizaron co pago de 30 céntimos de euro o quilo. Indicou que a esa convocatoria de axudas acudiron produtores profesionais e non profesionais.

Engadiu que desde a Consellería que dirixe en xaneiro deste ano considerouse prudente establecer unha serie de medidas transitorias sempre que o programa nacional estableza as medidas para tratar de erradicar a praga. Nesas medidas transitorias establécese tamén as correspondentes indemnizacións.

María Jesús Álvarez insistiu en que se trata dunha "praga global" e defendeu o traballo levado a cabo desde o Principado, Neste sentido indicou que os técnicos da consellería traballan "desde o primeiro momento" que se soubo da praga en Galicia --onde xa afecta a 31 concellos-- e sen saber da súa chegada a Asturias para tratar de impedila, pero "é evidente que non é fácil de deter".

"Desde a Consellería poremos todos os recursos ao alcance dos produtores, profesionais ou non, para frear a súa expansión e por suposto que o Serida pode participar, pero sería inxenuo que Asturias sexa a campiona do mundo capaz de deter totalmente a praga", explicou Álvarez que insistiu en que en 2015 os técnicos da consellería xa estaban a realizar traballos sobre o terreo.

Álvarez daba así resposta a unha pregunta exposta pola deputada de Podemos, Paula Valero, que criticou que o Goberno asturiano non atendese ás demandas expostas no parlamento por parte dos produtores de patacas -desde unha lei de venda directa a un plan estratéxico de venda semanal-- e que agora obriga a levar a cabo outras medidas con présa.

"Se fixesen caso a esas demandas agora terían xa os rexistros de todas as producións, os seus responsables e onde as venden", dixo Paula Valero que mostrou tamén a preocupación do seu grupo ante a incapacidade do Serida para atender algún tipo de investigación un asunto de tanta relevancia.