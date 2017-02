Reúnen firmas para pedir a retirada dun dos carteis do Entroido da Coruña, que caricaturiza ao papa

Unha campaña a través de Internet está a recoller firmas para pedir ao Goberno local a retirada dun dos carteis do Entroido da Coruña, no que se caricaturiza ao papa.

Ademais, os impulsores desta iniciativa --que desde o luns reuniu máis de 1.660 firmas-- requiren unha desculpa "pública" por parte do concelleiro responsable desta imaxe.

Segundo lembran, estas imaxes páganse "cos impostos de todos os coruñeses", incluídos "os cristiáns", de modo que reclaman a súa "retirada inmediata".

"Aprovéitanse dos cristiáns, que no canto de voar aos autores (como no Charlie Hebdo), ofrecemos a outra fazula", sosteñen, para demandar "a promesa" de que os impostos dos coruñeses "non van servir para financiar campañas publicitarias ofensivas e tan malas".