O TSXG da a razón ao executivo local da Coruña na subida da tarifa da auga a grandes consumidores

A concelleira de Facenda do Concello da Coruña, Eugenia Vieito, manifestou a satisfacción do executivo local pola sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestima o recurso presentado por Repsol contra as tarifas da auga aprobadas para o ano 2016, que incluían unha subida no prezo aos grandes consumidores.

Sobre ese fallo, a edila sinalou que "referenda" a política fiscal do goberno municipal. Ademais, destacou que "todos os recursos presentados contra as modificacións das ordenanzas fiscais aprobadas en 2015 foron resoltos sen estimarse ningunha das pretensións dos recorrentes".

Tras esta última sentenza, avanzou que a intención é "seguir profundando nesa liña política". Así, incidiu en que "xa se resolveron todos os recursos presentados contra as ordenanzas fiscais impulsadas por este goberno e aprobadas en pleno en 2015".

Para a concelleira, estas decisións xudiciais "ratifican que estamos no bo camiño" e que as súas actuacións non son "arbitrarias". "Baséanse unicamente en principios tan elementos como os da xustiza social e a progresividad", expuxo.

Mentres, lamentou que as novas modificacións das ordenanzas fiscais que se elaboraron o ano pasado non fosen aprobadas en pleno. Respecto diso, dixo que supón que os cidadáns "non poden acollerse a novos beneficios". Con todo, incidiu na "vontade de negociar" do executivo municipal para conseguir a súa aprobación.