A Xerencia da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo cualificou de "incertas, demagóxicas e inxustas" as denuncias efectuadas este martes por profesionais da área, acerca de que falta de persoal e que no Hospital Álvaro Cunqueiro "prima moito a política" e "non tanto os usuarios e profesionais", e defendeu que reforzou o persoal polo pico de gripe.

Así, nun comunicado emitido a colación da rolda de prensa dos profesionais, o Sergas afeou as súas críticas, posto que "coñecen a existencia de picos asistenciais estacionais, así como o esforzo realizado para darlles unha resposta adecuada". "Aproveitar unha situación conxuntural, manifesta unha actitude na liña da confrontación e desprestixio do centro", lamentou.

Desta forma, defendeu que durante o pico de gripe a EOXI "puxo en marcha o plan de continxencia" e habilitou "os recursos necesarios", tanto de camas como de persoal. Sobre este último aspecto, indicou que desde a apertura do novo hospital o servizo de urxencias conta con 30 profesionais máis e entre o 15 de decembro e o 31 de xaneiro houbo un total de 131 reforzos.

Ademais, sobre as camas, insistiu en que hai capacidade de ampliar os recursos "cando é necesario, en función da frecuentación e das indicacións de ingreso", posto que o 70 por cento das habitacións do Cunqueiro son individuais e poden acoller unha segunda cama. De feito, sinalou que durante o pico de gripe duplicáronse camas.

No relativo ás críticas sobre a estrutura do hospital e as súas urxencias, o Sergas remarcou que o grupo interprofesional constituído tras o traslado para analizar e avaliar os resultados do primeiro ano de funcionamento das urxencias unificadas aprobou o deseño das obras de reordenación espacial e xa están en trámite para a súa licitación.

Finalmente, o Sergas puxo en relevo que se rexistrou "un continuo descenso do número de urxencias hospitalarias", con 2.315 pacientes menos en 2016 que no ano anterior. Ademais, destacou que no últimos cinco anos "estas atencións diminuíron en 5.700 pacientes" respecto de 2012.

CONCILIACIÓN

Noutra orde de asuntos, o Sergas tamén comunicou que a Xerencia e a Comisión de Centro de Primaria asinaron un acordo de mobilidade interna para provisión provisional de postos de longa duración en todas as categorías para centros de atención primaria e puntos de atención continuada (PACs) da área, que mellorará "a conciliación familiar dos profesionais".

Segundo explicou, o novo acordo contempla unha puntuación adicional para membros de familias monoparentais, reserva un terzo de prazas para acceso por antigüidade e permitirá ao persoal fixo con cargas familiares optar ao desempeño provisional de postos en atención primaria. O prazo será aberto e permanente para todos estes casos salvo antigüidade.

Os supostos previstos de mobilidade interna son casos de violencia de xénero; por razón de saúde do cónxuxe, fillos, ou persoas maiores baixo coidado directo; conciliación por fillos menores de 12 anos; e por antigüidade. Ademais, mediante este acordo prevese resolver as solicitudes de profesionais vinculados á EOXI de Vigo e con praza en propiedade noutro lugar.