Ministerio e Xunta abordan coa armadora do 'Senefand 1' as tarefas de coordinación do rescate

O secretario xeral de Pesca do Ministerio de, Alimentación, Alberto López-Asenjo, e a conselleira do Mar da Xunta, Rosa Quintana, reuníronse este martes en Santiago de Compostela, co director xeral do grupo Profand, Enrique García, a empresa armadora viguesa do buque 'Senefand 1', afundido o mércores da semana pasada en augas de Senegal.

Segundo informou o Ministerio nun comunicado, este encontro serviu para coordinar as tarefas de rescate do tres mariñeiros desaparecidos, entre os que se atopa o galego José Vicente Pasos Martínez, natural de Marín (Pontevedra), así como para a localización do propio buque.

Entre as medidas que se acordaron, ademais das que xa está a desenvolver a empresa armadora, está a solicitude formal ás autoridades de Senegal, a través da legación diplomática española no país, para a colaboración en materia de dispoñibilidade de recursos no dispositivo de procura e recuperación.

Doutra banda, a Secretaria Xeral vai contactar coas organizacións internacionais que poidan dispor de medios navais na zona, entre eles a FAO, capacitados para colaborar na procura do pecio e os tripulantes desaparecidos.

En canto ao dispositivo despregado polo Goberno español, vaise a continuar coas actuacións levadas a cabo polas patrulleiras da Garda Civil, con base en Senegal e o helicóptero da Policía Nacional, todos eles encadrados nos labores de vixilancia de fronteiras.