O 'CFL Hunter', un palangreiro de 60 metros de eslora deseñado e construído polo estaleiro Nodosa de Marín, foi bautizado e botado á ría de Pontevedra para ser destinado á pesca de pescada negra en augas das Malvinas.

O director comercial de Nodosa asegurou que un buque destas características "non é fácil de atopar" porque presenta "novidades que o fan único". Entre elas, é "o primeiro en España con propulsión diésel eléctrica".

Ao acto acudiron representantes da empresa armadora Consolidated Fisheries LTD, a Asemblea Lexislativa das illas Malvinas, a Xunta, a Autoridade Portuaria e o concello de Marín, ademais do propio estaleiro.

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacou que hai "feitos e cifras" para asegurar que "Galicia segue protagonizando a recuperación do sector naval a través da calidade, a diferenciación e a innovación".

Neste sentido, puxo a Nodosa --cunha traxectoria de 40 anos, un persoal de 140 persoas e máis de 280 buques construídos-- como "exemplo de competitividade e profesionalidade" na diversificación das súas áreas de traballo e de como "o sector naval está a recuperarse desde Marín".

O titular de Economía afirmou que Galicia representa o 40 por cento de todos os contratos que se están desenvolvendo en España e que un terzo deses barcos son pesqueiros.

"A presenza de Galicia é importante, a demanda ten máis puxanza e Galicia ten que ter protagonismo para gañar contratos", destacou Conde, que desde Marín tamén trasladou o "pesar" e o "apoio" do Goberno galego aos familiares e achegados do patrón de pesca José Vicente Pazos --oriúndo desta localidade-, desaparecido no naufraxio do 'Senefand I' en augas de Senegal.

INVESTIMENTO

Pola súa banda, o presidente da armadora CFL, Tom Blake, referiuse á construción deste barco como un fito na historia da empresa, ao tratarse do primeiro barco que constrúen e supor "o maior investimento" dunha empresa das Malvinas para este fin.

Blake eloxiou o nivel de entendemento cos responsables de Nodosa para logra un barco "moi particular" para o que as dúas partes traballaron "moi de preto".

Así, o CFL Hunter está "personalizado" en base aos requisitos marcados polo seu propietario, conta con refrixeración por dióxido de carbono para conxelar rápido e a baixa temperatura para "garantir un produto de alta calidade", a tecnoloxía diésel eléctrica permítelle "consumir menos combustible", explicou Blake, ademais de que é limpa e silenciosa, o que proporciona "mellores condicións de vida" para a tripulación, e ten en conta a minimización de descártelos, ademais de sistemas para a protección de paxaros.

Actualmente Nodosa está a construír un barco arrastreiro para outra empresa armadora das Malvinas representada por Tom Blake. A este súmase outro buque máis, ambos para "sociedades das máis importantes" nese arquipélago.

O estaleiro marinense ten sete barcos en construción e hai escasos días incorporou dous contratos máis, o que suma nove proxectos que lle garanten carga de traballo ata 2019. Seis deses encargos son navíos pesqueiros contratados por empresas non só de Malvinas, senón tamén de Alemaña e Holanda.

José Ramón Regueira sinalou que o proxecto do CFL Hunter remóntase a 2013 e "chegou no mellor momento" para Nodosa, cando acababa de ampliar as súas instalacións coa compra do estaleiro veciño Factoría Naval. "Fomos punteiros no deseño e construción de buques para as Malvinas e outras latitudes cando a pesca empezaba a despuntar", sinalou o director comercial da firma.

Para Regueira, o CFL Hunter foi "precursor" de proxectos posteriores que sitúan a Nodosa "na punta do sector en canto a solucións novas para estes buques que son moi tradicionais", precisou, en alusión aos palangreiros.

Á construción naval, o representante de Nodosa sumou tamén a outra faceta do estaleiro no campo da reparación, con obras de modernización e alongamento de buques que lle permiten ter unha carteira de obras para estar "tranquilos".

BOTADURA

En representación da Asemblea Lexislativa das Malvinas, Phyllis Rendell resaltou a "longa e nobre tradición pesqueira de Galicia levando a súa arte a todos os recunchos do mundo" e os vínculos entre empresarios do arquipélago con socios españois.

Ademais, referiuse ao CFL Hunter como o primeiro buque pesqueiro con capital das Malvinas construído en Galicia e augurou que será "o primeiro doutros barcos construídos aquí".

Phyllis Rendell, que exerceu como madriña do CFL Hunter no seu botadura, protagonizou a anécdota do acto por mor dos seus intentos frustrados por estrelar a botella de espumoso galego contra o casco do buque que, finalmente, precipitouse contra o chan antes de que o barco comezase a deslizarse pola bancada cara ás augas da ría.