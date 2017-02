Os traballadores de Ferroatlántica na Costa da Morte irán á folga o 10 de marzo pola venda das centrais

Os traballadores de Ferroatlántica en todos os centros de traballo da Costa da Morte anunciaron este martes que irán á folga o próximo 10 de marzo como forma de protestar polo acordo de venda das centrais e para defender "o futuro da comarca".

Esta decisión, da que informaron a través dun comunicado, tamén lla trasladaron ao directivo Pedro Larrea, o mesmo que lles confirmou o "ilegal" acordo de venda de Ferroglobe a Brookfield.

"A convocatoria de folga é a nosa resposta ao anuncio do acordo de venda das centrais hidroeléctricas e o inicio das xestións ante a autoridade bolsista norteamericana", sostiveron, críticos con esta operación "especulativa".

Neste escenario, o comité de prensa de Ferroatlántica apelou á "responsabilidade" da Xunta como titular das concesións para evitar que o grupo empresarial poida "consumar as súas intencións".

XUNTA, "CÓMPLICE"

E, tras urxir á Consellería de Industria a responder á solicitude de reunión cursada "fai máis dunha semana", acusou ao Goberno galego de estar "a actuar como cómplice da empresa e contra os intereses da comarca" co seu "silencio".

Fronte a este modo de actuar, reclamou ao Executivo autonómico "un pronunciamento contundente e claro" de que non vai autorizar a segregación das centrais e as fábricas de ferroaleación. "De que non vai consentir a especulación cos recursos naturais de todos os galegos", resumiu o comité de empresa.

OUTRAS PROTESTAS

Despois de anunciar a folga, que se desenvolverá entre as 6,00 horas do venres 10 de marzo e a mesma hora do día seguinte en todos os centros de traballo de Ferroatlántica na Costa da Morte, o comité indicou que o paro se amplía a "toda a actividade auxiliar" que depende desta empresa.

Ademais, o propio día 10 convocarase unha manifestación coa que mostrar "o sentir unánime da comarca fronte ás pretensións do grupo empresarial". Previamente, o venres 24 deste mes, haberá unha nova concentración ás 18,30 horas ante a factoría de Brens. "E seguiremos coas mobilizacións ata onde faga falta", resolveu.

POSICIÓN DA XUNTA

Nas súas últimas declaracións respecto diso, tanto o presidente da Xunta como o conselleiro de Economía sinalaron como "prioridade" o mantemento do emprego e salvagárdaa do interese público da concesión das instalacións hidráulicas.

De feito, ratificaron que, coa información dispoñible, non vían posible segregar as actividades hidráulica e industrial.