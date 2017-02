O Congreso insta o Goberno a garantir que ningún traballador realice o seu traballo sen protección efectiva

O Congreso instou ao Goberno a reformar a lexislación vixente para garantir que ningún traballador realice os seus labores sen protección efectiva, a implementar medidas legais para o desempeño profesional dos técnicos, así como a conservar a independencia dos servizos de protección e o establecemento de controis públicos que velen pola calidade das súas prestacións.

Segundo informou En Marea nun comunicado, esta proposición non de lei, defendida por En Marea, foi aprobada este martes na Comisión de Emprego co voto a favor de todos os grupos a excepción do PP, que votou en contra.

Na defensa da iniciativa, a deputada Yolanda Díaz advertiu de que a "precariedade laboral mata" polo que considerou necesario que o PP "revise a normativa existente" que, na súa opinión, "só profunda nesta situación".

A parlamentaria de En Marea tamén criticou a actitude do Goberno ao que acusou de "estar de costas á realidade dos datos de sinistralidade laboral" e incidiu na que situación sería diferente se "neste país en lugar de morrer 500 traballadores ao ano morresen 500 empresarios".

Nesta liña, a deputada de En Marea destacou que os datos "son contundentes", con "un incremento do 3,1% de accidentes laborais en relación co ano anterior". Por iso, considerou que "algo se está facendo mal" para que "siga aumentando a sinistralidade no traballo en lugar de reducirse".

CAUSAS

Para Yolanda Díaz, as dúas causas fundamentais desta situación son o marco normativo e a falta de recursos públicos para a prevención de riscos laborais. Así, a deputada criticou que as dúas reformas laborais, a do PP e a do PSOE, "precarizan as relacións laborais" e "de forma singular a do PP, que laminó un elemento fundamental para a prevención de riscos como foi a negociación colectiva".

A iso, segundo indicou, "hai que engadir que desde que en 1997 se externalizaron os servizos de prevención, e no ano 2014 aprobouse a Lei de Mutuas, se mercantilizó un elemento fundamental para os traballadores como é a prevención".

Ao exposto, Yolanda Díaz engadiu a falta de partidas orzamentarias destinadas á investigación das enfermidades provocadas polo propio traballo, como é o caso da absbetosis, entre outras, que afectan a unha "importante porcentaxe de traballadores en todo o Estado".