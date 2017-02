En Marea forzará o mércores a Montoro a aclarar se o Goberno apoia o nomeamento de Fernández de Mesa en REE

En Marea, a confluencia galega de Unidos Podemos, quere que o Goberno aclare este mércores no Pleno do Congreso se vai apoiar ou non o nomeamento do exdirector general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa como conselleiro independente de Red Eléctrica Española (REE).

Para iso, o portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino, preguntará durante a sesión de control ao Goberno sobre este asunto ao ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

O consello de administración da compañía, na que o Estado controla un 20% do accionariado a través da Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), anunciou a finais de xaneiro da designación como conselleiro independente do que fose director general de la Guardia Civil durante a pasada lexislatura.

A designación, que deberá ser ratificada pola Xunta Xeral de Accionistas, levantou un gran rebumbio, tendo en conta que este novo caso de 'porta xiratoria' coñeceuse días despois do forte aumento do prezo da electricidade en plena onda de frío e días antes de que se aprobase o decreto lei do bono social.

Por iso, e dado que a SEPI é o accionista maioritario no operador do sistema eléctrico e transportista das redes de alta tensión, Gómez-Reino aproveitará a sesión de control ao Goberno no Pleno da Cámara Baixa para tentar que a vicepresidenta aclare se apoiará o nomeamento.

IDÓNEO POLA SÚA EXPERIENCIA

Fernández de Mesa, que deixou o seu cargo á fronte da Garda Civil en novembro do ano pasado, asume o posto por cooptación e en substitución de Agustín Conde, quen saíu do consello de administración ese mesmo mes para converterse en secretario de Estado de Defensa.

Nunha nota de prensa, a compañía indica que Fernández de Mesa "foi considerado idóneo para o cargo dada a súa experiencia e coñecementos en materia de seguridade integral, condicións que tamén reunía Agustín Conde e que son fundamentais para Red Eléctrica".

Destaca así mesmo a súa condición de deputado durante sete lexislaturas, entre 1989 e 2012, así como o desempeño de cargos como o de presidente da Comisión Nacional de Defensa ou de director general de la Guardia Civil entre decembro de 2011 e novembro de 2016, etapa durante a que adquiriu "máis experiencia non só en materia de seguridade senón tamén no ámbito da xestión de organizacións, xa que xestionou un persoal de 85.000 profesionais en máis de 45 países".

No consello de administración de Red Eléctrica, Fernández de Mesa atoparase a outros compañeiros de partido como o exalcalde de Tres Cantos José Folgado, que ocupa o cargo de presidente non executivo de Rede Eléctrica, ou o expresidente de Aragón Santiago Lanzuela, que se converteu en conselleiro dominical a proposta da SEPI en xullo de 2014.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, utilizará a súa quenda na sesión de control para preguntarlle ao ministro de Energía, Álvaro Nadal, que quixo dicir cando, a principios de semana, afirmou que España se deberá "acostumar" a prezos da enerxía máis altos e a "moita volatilidade" dos prezos.