O Porto de Ferrol debaterá o mércores a adxudicación do acceso ferroviario por 72,5 millóns de euros a unha UTE

O Consello de administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao debaterá o mércores a proposta de adxudicación do tren á dársena exterior, un proxecto que recaerá nunha unión temporal das empresas Copasa, Ogmios Proxecto e Geotunel por 72,5 millóns de euros.

Diso informou o porto a través dun comunicado de prensa, no que destacou que esta UTE foi a que recibiu a maior puntuación das 11 que se presentaron "tanto no apartado da proposta técnica como a económica".

O proxecto do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol consiste nun ramal que conectará en dobre ancho (ibérico e métrico) as dúas dársenas do porto, cun trazado de 6,4 quilómetros, dos que 5,6 discorrerán en túnel.

Ademais, inclúe unha ponte de 300 metros sobre a enseada da Malata e prevese que estea concluído "no horizonte de 2020", data na que o porto de Ferrol "pasará a ser un porto de importancia global" aumentando o seu volume de tráficos, o seu valor e os seus empregos.