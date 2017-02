Dodro (A Coruña) acolle este mércores unha charla da Xunta para asesorar aos afectados polas cláusulas chan

A localidade coruñesa de Dodro acollerá este mércores unha charla incluída dentro da campaña da Xunta para informar os consumidores sobre a última sentenza do Tribunal de Xustiza da UE relativa ás cláusulas chan e sobre o procedemento extraxudicial posto en marcha polo Goberno central.

En concreto, a charla terá lugar no salón de actos da Paxareira a partir das 19,00 horas e nela participará a directora xeral de Comercio, Sol Vázquez.

A campaña informativa, que está a percorrer as principais localidades galegas, busca "prestar información e asesoramento gratuíto", segundo destaca a Xunta, ás persoas afectadas por estas cláusulas.

A través destas charlas, a Xunta indica a usuarios e consumidores que teñen á súa disposición "todos os medios cos que conta a Administración autonómica" para que "poidan reclamar ante as entidades bancarias a devolución do diñeiro cobrado indebidamente a través das cláusulas chan", engadiron as mesmas fontes.