Unhas 30 universidades e escolas de posgrao acudirán á Feira Internacional de Estudos de Posgrao en Santiago

Unhas 30 universidades e escolas de posgrao acudirán este mércores, día 15 de febreiro, á Feira Internacional de Estudos de Posgrao (FIEP 2017), que organiza o consultora Círculo Formación.

Esta XXI edición da FIEP estará presente en 12 cidades españolas, 10 países latinoamericanos, Italia e Portugal. De feito, a organización explica que esta feira internacional comeza a súa xira española en febreiro e percorrerá doce cidades españolas.

A feira, que conta en Santiago con Abanca como colaborador, diríxese a todos os estudantes universitarios ou mozos profesionais "interesados en cursar un máster para especializarse, achegar valor engadido á súa formación universitaria e ter unha visión emprendedora e internacional do mundo laboral", segundo destaca a organización.

A FIEP Santiago celebrarase este mércores día 15 no Hotel Monumento San Francisco da capital galega, entre as 16,00 e as 19,00 horas.

Programas de estudos, bolsas, bolsa de emprego, financiamento, convenios con empresas, entre outros, son algúns dos temas sobre os que os asistentes a FIEP Santiago poderán preguntar. Durante a celebración do encontro serán orientados e asesorados directamente polos directores de admisións das distintas universidades e escolas de posgrao representadas, que resolverán as súas dúbidas.

A organización explica, ademais, que os asistentes a calquera das sedes de FIEP en España, Portugal e Italia entrarán no sorteo dunha do tres bolsas por valor de 10.000 euros cada unha que Círculo Formación ofrece para axudar a aqueles interesados en completar a súa formación cun máster.