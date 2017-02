O dramaturgo Rodrigo García pecha este mércores o festival 'Escenas do Cambio' en Santiago

O dramaturgo arxentino Rodrigo García será o encargado de pechar este mércores, día 15, en Santiago, 'Escenas do Cambio', o festival de inverno de teatro, danza e arte que acolle a Cidade da Cultura.

Segundo informou a Xunta, Rodrigo García porá o broche de ouro a esta cita cunha das súas obras cume, 'Morte e reencarnación nun cowboy', que se representará ás 20,30 horas no Museo Centro Gaiás.

Tras quince días coas propostas máis actuais do teatro contemporáneo, 'Escenas do Cambio' despídese coa proposta deste "creador atípico que conxuga nos seus espectáculos elementos do pasado e da cultura popular".

En 'Morte e reencarnación nun cowboy', Rodrigo García presenta o desafío de vivir no abismo de cada instante. Once anos despois de presentar 'Accidens' na Sala Nasa, Rodrigo volve a Santiago con este traballo "corrosivo e de marcado acento propio", apunta a Xunta.