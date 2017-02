O CiTIUS organiza unha xornada o 24 de febreiro para presentar tecnoloxías de vehículos aéreos non tripulados

O Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías da Información (CiTIUS) organiza unha xornada para o 24 de febreiro en Santiago co fin de presentar a empresas e institucións as tecnoloxías desenvolvidas no centro no campo dos vehículos aéreos non tripulados ou 'UAVs'.

O encontro monográfico de demostración tecnolóxica 'UAVlab' terá lugar no CiTIUS en Santiago de Compostela entre as 10,00 e as 14,00 horas do día 24.

Segundo avanza o centro, "seguindo o ronsel das recentes edicións da iniciativa 'Inside The Lab'", a xornada de portas abertas á industria que ao longo dos dous últimos anos atraeu ao centro numerosos actores da contorna científica-tecnolóxico, esta nova proposta "pretende agora pór o foco sobre un ámbito de crecente interese e máxima actualidade social".

Entre as tecnoloxías exhibidas en 'UAVlab', os visitantes poderán asistir a demostracións de solucións deseñadas para a pilotaxe autónoma de 'UAVs' mediante visión artificial, a reconstrución 3D da contorna a partir de imaxes, ou a identificación de superficies a partir de imaxes hiperespectrales ('LiDAR'), entre outras.

Todas as solucións mostradas nesta xornada teñen, segundo destaca o CiTIUS, "o seu fundamento en resultados de investigación punteiros ao máis alto nivel, situándose nalgúns casos como os mellores do mundo".

Para participar nesta xornada, só é necesario cubrir o formulario publicado na web do evento. A inscrición permanecerá aberta ata o día 22 de febreiro.