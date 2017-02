(AV) IPC.- Os prezos caen un 0,7% en xaneiro en Galicia e a taxa interanual elévase ao 3,2%, por encima da media

O Índice de Prezos de Consumo (IPC) en Galicia baixou un 0,7 por cento en xaneiro do 2017 respecto ao mes anterior, mentres elevou a súa taxa interanual ata o 3,2% --por encima da media--, segundo os datos definitivos publicados este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En España, o IPC baixou un 0,5% en xaneiro respecto ao mes anterior e elevou 1,4 puntos a súa taxa interanual, ata o 3%, quinta taxa positiva consecutiva e o seu nivel máis alto desde outubro de 2012.

Esta estatística confirma a importante subida que deron os prezos no primeiro mes do ano como consecuencia do encarecemento da electricidade e das gasolinas.

