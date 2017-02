O ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, desvinculou ao Goberno do próximo nomeamento do galego Arsenio Fernández de Mesa como conselleiro de Rede Eléctrica de España (REE) e indicou que se trata dunha decisión da propia empresa, na que non interveu nin o Executivo nin a Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), holding público no que se encadra REE.

Arsenio Fernández de Mesa durante a toma de posesión cando asumiu a Dirección da Garda Civil | Fonte: lamoncloa.gob.es

Montoro, que contestou a unha pregunta do deputado de Unidos Podemos Antón Gómez-Reino, afirmou que o nomeamento se fará no seu momento na xunta directiva de REE e que seguirá o procedemento que seguen todos os nomeamentos de conselleiros independentes da compañía, "que é a que determina o perfil profesional do conselleiro a nomear".

"Nin corresponde ao Goberno nin á SEPI, é a propia compañía a que determina a idoneidade dun candidato", reiterou Montoro, quen pediu "respecto" por Fernández de Mesa, exdirector da Guardia Civil, e rexeitou as "descualificacións" a persoas que exerceron "máximas responsabilidades" na democracia española.

O deputado de Unidos Podemos denunciou, en cambio, que o seu nomeamento é un "caso obsceno de porta xiratoria" e de "corrupción legal", á vez que lembrou ao ministro que os xuíces determinaron a súa actuación no 'caso Prestige' (era o delegado do Goberno en Galicia) como "difusa e confusa". "Parécelles unha persoa competente? A nós non", indicou Gómez-Reino, tras asegurar que o seu nomeamento se debe a que é "amigo do señor Rajoy".

"Trátase como sempre de apoiar á familia, pago de favores polo silencio, retiro dourado, traballo sucio que pagamos ben", reprochou o deputado de Unidos Podemos, que lembrou que vai cobrar 175.000 euros ao ano, máis de 17 veces o Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Para as familias, pobreza, para os amigos do PP, opulencia (...). Corrupción nunca mais", reiterou.

Montoro reprochou a Unidos Podemos que equiparen ser director da Guardia Civil coa corrupción e pediu "respecto" polas persoas que exerceron cargos públicos. "Respecto, que gran palabra para a democracia, pero a algúns de vostedes o do respecto non lles vai", indicou o ministro, tras pedir non facer "descualificacións xenéricas" a persoas que exerceron "máximas responsabilidades".