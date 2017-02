(AM)IPC.- Os prezos caen un 0,7% en xaneiro en Galicia e a taxa interanual elévase ao 3,2%, por encima da media

O Índice de Prezos de Consumo (IPC) en Galicia baixou un 0,7 por cento en xaneiro do 2017 respecto ao mes anterior, mentres elevou a súa taxa interanual ata o 3,2% --por encima da media--, segundo os datos definitivos publicados este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

En España, o IPC baixou un 0,5% en xaneiro respecto ao mes anterior e elevou 1,4 puntos a súa taxa interanual, ata o 3%, quinta taxa positiva consecutiva e o seu nivel máis alto desde outubro de 2012.

Esta estatística confirma a importante subida que deron os prezos no primeiro mes do ano como consecuencia do encarecemento da electricidade e das gasolinas.

Deste xeito, Galicia regitra a terceira maior inflación do país (3,2%), só por detrás de Castilla-León (3,4%) e Castilla-La Mancha (3,3%).

De feito, a Comunidade galega está entre as autonomías que rexistrou un maior incremento na súa taxa interanual, con 1,6 puntos máis que en decembro.

SECTORES

En variación mensual en Galicia, xaneiro en comparación con decembro, os prezos baixaron de forma significativa en vestido e calzado (-16%), seguida de lecer e cultura (-1,3%), mobles (-0,5%) e comunicacións (-0,4%). No tocante ás subidas, lidéraas a vivenda (+3,2%), transporte (+1%), bebidas alcohólicas e tabaco (+0,8%) e alimentos (+0,7%).

Na comparativa con xaneiro de 2016, soben os prezos en todos os sectores, salvo en mobles (-0,1%). O maior incremento prodúcese na vivenda (+8,6%), transporte (+7,6%), comunicacións (+2,6%) e bebidas alcohólicas e tabaco (+1,7%).

O PREZO DA LUZ E DA GASOLINA DISPÁRASE

En España, o forte repunte do IPC interanual en xaneiro débese esencialmente a dous factores: a electricidade e as gasolinas. En concreto, o grupo de transporte elevou case tres puntos a súa taxa interanual en xaneiro, ata o 7,6%, polo encarecemento dos carburantes, fronte á baixada que experimentaron en igual mes de 2016.

O grupo de vivenda, pola súa banda, incrementou máis de 6,5 puntos a súa taxa interanual, ata o 7,4%, polo repunte dos prezos da electricidade e, en menor medida, polo dos prezos do gasóleo para calefacción e o gas.

Pola contra, Estatística aprecia descensos no grupo doutros bens e servizos, que reduciu a súa taxa interanual cinco décimas, ata o 1,4%, polo comportamento dos seguros; e no grupo de comunicacións, que recortou sete décimas a súa taxa, ata o 2,6%, polo abaratamento dos servizos de telefonía.

RETROCESO MENSUAL DO 0,5% POLAS REBAIXAS DE INVIERN

En termos mensuais (xaneiro de 2017 sobre decembro de 2016), o IPC rexistrou en España o seu menor retroceso neste mes desde o ano 2006, cunha taxa do -0,5%. Este descenso mensual dos prezos débese ao efecto das rebaixas de inverno sobre o vestido e o calzado, á diminución dos prezos dos paquetes turísticos e á redución dos prezos do enxoval.

Concretamente, o INE atribúe esta evolución ao recorte nun 15,3% dos prezos de vestido e calzado polas rebaixas de inverno; á baixada nun 1,5% do grupo de lecer e cultura (paquetes turísticos), e ao descenso nun 0,9% do enxoval.

Pola contra, o grupo de vivenda elevou un 2,8% a súa taxa mensual polo encarecemento da electricidade; o de alimentos incrementou un 0,7% a súa taxa mensual pola subida dos prezos dos legumes e hortalizas e o peixe e o marisco, e o transporte aumentou un 1% polo encarecemento dos carburantes.

FORTE INCREMENTO DE PREZOS DE LEGUMES E HORTALIZAS

Por rúbricas, as que máis elevaron os seus prezos en taxa mensual foron os legumes e hortalizas frescas (+7,3%), calefacción, iluminación e distribución de auga (+5,8%) e peixe fresco e conxelado (+5,6%).

Pola contra, os maiores descensos mensuais rexistráronse na roupa de home (-17,7%), a de muller (-17,2%), o calzado de neno (-14,2%), os complementos de vestir (-14%) e a roupa de neno e bebé (-13,9%).

En taxa interanual, as rúbricas que experimentaron os maiores descensos de prezos foron o calzado de neno (-3,5%), os obxectos recreativos (-3,4%), o azucre (-2,8%) e o aceite (-2,7%).

No lado oposto, os maiores ascensos de prezos no último ano experimentáronos os legumes e hortalizas frescas (+17,9%); calefacción, iluminación e distribución de auga (+15%); o transporte persoal (+8,1%), e as patacas e os seus preparados (+7%).

SEIS COMUNIDADES CON TAXAS ANUAIS SUPERIORES AO 3%

Os prezos baixaron en xaneiro en todas as comunidades autónomas respecto ao mes anterior. O maior retroceso mensual deuse na Rioja (-1%), seguida de Navarra (-0,9%); Asturias (-0,8%); Estremadura, Galicia e Murcia (-0,7%); Andalucía, Aragón, Canarias, Castella-León, Castilla-La Mancha e País Vasco (-0,6%), e Cataluña (-0,5%).

Os menores descensos mensuais do IPC corresponderon a Cantabria, Comunidade Valenciana e Madrid (-0,4%) e a Baleares (-0,3%).

En termos interanuais, todas as comunidades arrincaron o ano 2017 incrementando as súas taxas. As máis elevadas presentáronas Castilla-León (+3,4%), Castilla-La Mancha (+3,3%), Galicia (+3,2%), e Cantabria, Cataluña e La Rioja (+3,1% no tres casos). Este seis comunidades situaron a súa taxa interanual por encima da media nacional do 3%.

A taxa interanual máis baixa déronse en Canarias (+2,5%), ademais de en a cidade autónoma de Ceuta (+2,5%).

UN IPC MÁIS REPRESENTATIVO

A nova base 2016 coa que se elaborou o IPC de xaneiro inclúe por primeira vez produtos como os servizos en liña de vídeo e música, os xogos de azar ou o café monodosis, mentres que elimina outros que están a reducir o seu peso entre os consumidores, como o brandy, as videocámaras ou o DVD grabable.

Como consecuencia destes axustes, a cesta da compra do IPC base 2016 pasou a ter 479 artigos, por baixo dos 489 produtos da base anterior.

O INE asegurou que, coa implantación da nova base, que modifica á de 2011, mellórase a representatividade deste indicador mediante cambios na composición da cesta da compra tendo en conta o gasto dos fogares en cada un deles. Así, elimínanse aqueles que perderon importancia dentro do consumo das familias e incorpóranse outros cuxa relevancia haxa ido en aumento.