O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmou este mércores que os representantes dos estibadores teñen "marxe máis que suficiente na negociación colectiva cos empresarios" para pactar as súas esixencias, a pesar da nova regulación que o Goberno pretende sacar adiante leste mesmo venres no Consello de Ministros.

Así se pronunciou en declaracións aos medios nos corredores do Congreso ao ser preguntado pola falta de avance nas negociacións co sector da estiba, que convocou diferentes paros parciais en protesta polo real decreto lei de liberalización do sector preparado polo Ministerio de Fomento para dar cumprimento ás esixencias europeas.

Os estibadores temen que esta liberalización produza unha desvalorización das súas condicións de traballo, e por iso esixen entre outras cousas un rexistro de profesionais, algo que o Executivo rexeita.

FOLGA ENCUBERTA

"Os estibadores teñen marxe máis que suficiente na negociación colectiva cos empresarios para negociar algunhas das cousas que eles están a reclamar e que saben perfectamente que non se poden incluír nun real decreto", afirmou De la Serna, instando os sindicatos do sector a "sentar hoxe mesmo".

Preguntado sobre se considera que se está producindo unha folga encuberta nos portos españois, o ministro de Fomento indicou que é o que están a denunciar as empresas do sector que se está producindo. "Non o digo eu, están a dicilo todos os empresarios", resolveu.