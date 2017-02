Feijóo anuncia o nacemento do seu fillo Alberto nunha clínica privada

Eva Cárdenas, directiva de Inditex, de 51 anos, tiña programado para hoxe o nacemento do que será o primeiro fillo do presidente da Xunta. Dada a avanzada idade da futura nai, o embarazo é de risco e o de hoxe foi un parto inducido.

Feijóo e Rajoy coas súas parellas | Fonte: EP

A parella ingresou a primeira hora da mañá na Maternidad Belén, unha clínica privada herculina propiedade do grupo HM, empresa de capital madrileño que fíxose tamén con centros como La Rosaleda e La Esperanza en Santiago o Modelo na Coruña.

Sobre as 11:20 o orgulloso pai anunciaba a boa noticia:

Moi felices pola chegada de Alberto. O neno e a nai están ben. Eu, orgulloso dela. Grazas polo interese, afecto e respecto. ANF — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) 15 febreiro 2017

A relación entre os dous deu un xiro inesperado cando, en plena precampaña electoral, La Voz de Galicia deu a primicia do embarazo. O diario coruñés cualifica a Cárdenas hoxe de “mujer del presidente”, o que indicaría que a parella podería ter casado, algo que non trascendeu á opinión pública até esta mañá.

Maternidad Belén na Coruña | Fonte: Hospital Modelo

Críticas por acudir a privada

A Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública – A Coruña xa criticou publicamente que o responsábel do Goberno non acudira ao SERGAS. “Propaganda oficial para a sanidade privada, mentres se desmantela a sanidade publica: 300.000 galegas esperando”, sinalou este colectivo ante as fotos da parella ingresando na citada maternidade.