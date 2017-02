Tapas e pratos con forma de pene e vaxina no San Valentín de Viveiro

Bocadillos con forma de pene, ovos fritidos representando os órganos reproductores masculinos ou mexillóns con forma de vaxina foron algunhas das tapas presentadas no San Valentín Erótico, a primeira edición dunha particular celebración gastronómica que tivo lugar a pasada fin de semana en Viveiro.

Tapa Instinto Básico, do San Valentín Erótico de Viveiro | Fonte: Asociacion de hostaleiros e comerciantes Beiras de Viveiro

Organizada pola asociación de hosteleiros Beiras deste concello, distintos establecementos realizaron varias tapas e pratos especias ao prezo único de dous euros. Todas eleas con nomes e formas curiosas, chamativas e mesmo con escenografías pornográficas.

Así, os bocadillos convertéronse en penes, igual que as salchichas, os ovos fritidos nos órganos reproductores masculinos, as croquetas en seos e os mexillóns en vaxinas. Entre os nomes, algúns con reminiscencias hollywoodescas; Garganta profunda, Instinto básico, Lucía y el Sexo, Jamón,Jamón ou A paixón turca, ademais de Orquídea salvaxe ou Os gozos e as sombras.

Finalmente foron once os locais que participaron neste concurso que non deixou indiferente a moitos veciños da localidade.

Tapa garganta profunda, do San Valentín Erótico de Viveiro | Fonte: Asociacion de hostaleiros e comerciantes Beiras de Viveiro

Tapa ovos de ouro, do San Valentín Erótico de Viveiro | Fonte: Asociacion de hostaleiros e comerciantes Beiras de Viveiro

Tapa Orquídea Salvaxe, do San Valentín Erótico de Viveiro | Fonte: Asociacion de hostaleiros e comerciantes Beiras de Viveiro