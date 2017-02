(AMP) Nace Alberto, o fillo de Feijóo e Eva Cárdenas

Alberto, o fillo do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e a súa parella Eva Cárdenas, a directora de Zara Home, naceu este mércores día 15 de febreiro nunha clínica privada --unha das que ofrece o seguro da empresa a todos os seus traballadores--, situada na cidade da Coruña, o lugar onde a nai elixiu dar a luz co médico que seguiu a súa evolución xinecolóxica nas últimas décadas e que xa lle asistiu no primeiro parto.

O propio Feijóo anunciou a través dun tuit na súa conta desta rede social o nacemento pouco despois do acontecemento, ao redor das 11,00 horas deste martes.

"Moi felices pola chegada de Alberto, o neno e a nai están ben. Eu orgulloso dela", manifestou nesa mensaxe asinada coas súas iniciais --ANF--, no que tamén quixo agradecer o "interese", o "afecto" e "o respecto". Tanto a nai como o bebé atópanse en bo estado e agora terán que pasar as próximas horas na clínica ata recibir o alta.

O neno, de nome Alberto, é o primeiro vástago do presidente da Xunta, que estrea paternidade aos 55 anos, e o segundo da súa parella, de 51 anos e que xa ten unha filla.

Unha das últimas ocasións na que se viu á parella publicamente foi na toma de posesión de Feijóo como presidente da Xunta, o pasado 12 de novembro de 2016, nun acto no que tamén a nai do xefe do Executivo galego mostrouse orgullosa de que, ao fin, ía ter un neto do seu fillo Alberto.

Sira Feijóo, de quen é afamada a súa declaración de que Galicia "non lle daba netos", celebrou, entón, que por fin sería avoa, e asegurou, como recolleu Europa Press naquela ocasión, que "desde o primeiro día" que soubo que estaban a esperar un bebé tiña claro que nome poríalle ela: "Eu voulle a chamar Alberto sempre (...). "Creo que me van a facer caso", augurou Sira Feijóo, quen non errou no seu prognóstico.

O por terceira vez consecutiva presidente do Goberno galego era definido nalgúns medios como un dos 'solteiros de ouro' do PP, pero, aínda que o gardaba para a súa intimidade, Feijóo si quería ser pai, desexo que agora se converteu en realidade.

A noticia coñeceuse en plena campaña para as autonómicas, na que Feijóo revalidou por terceira vez a súa maioría absoluta. Pouco antes daquelas datas, falecera o seu pai Saturnino, un feito que lle afectou hondamente, pero na carreira cara ás urnas tamén desvelou que 2016 tamén era o ano das "mellores" noticias, algo que non concretou e que se interpretou naquel momento como unha posible vitoria electoral.

ESTARÁ AUSENTE E DELEGARÁ FUNCIÓNS EN RUEDA

O mandatario autonómico estará os próximos días ausente e irase incorporando progresivamente ao seu labor á fronte do Goberno galego, tal e como confirmaron a Europa Press fontes institucionais.

Este xoves sairá publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) a delegación de competencias no seu vicepresidente, Alfonso Rueda, quen presidirá ese mesmo día o Consello.

A nai acollerase ao seu permiso de maternidade e Feijóo, que xa dixera nunha entrevista en 'Faro de Vigo', que non tiña prevía usar o permiso de paternidade --desde este ano, o dobre de semanas-- debido ás súas obrigacións como presidente da Xunta, si estará ausente nos próximos días con ocasión do nacemento de Alberto Núñez Cárdenas e acudirá a actos públicos de forma puntual para poder compatibilizar a súa vida institucional e privada.