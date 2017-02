O vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, destacou que a entidade coa que se fixo en poxa en 2013 "era un banco escarallado". "Era un paciente en terapia intensiva e agora está en condicións de correr o maratón de Nova York", aseverou.

Así se pronunciou Escotet, en rolda de prensa, nunha longa resposta á pregunta de se considera que o prezo que pagou por Novagalicia Banco --resultado da privatización das caixas de aforro galegas fusionadas-- foi moi barato. O valor foi de 1.003 millóns de euros.

Respecto diso de que socialmente se cuestione este prezo, o banqueiro destacou que lle "preocupa moitísimo que se tratou de facer populismo" cun proceso de privatización que, subliñou, "foi tecnicamente manexado e gañouse en enfrontamento limpo".

Neste sentido, chamou a atención sobre que os resultados --con ganancias durante o tres anos de xestión do novo equipo-- "non son maxia", e atribuíunos a un "gran equipo de profesionais" no que considera "un caso de éxito" do que sentirse "orgullosos".

