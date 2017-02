A Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (Agefec) denunciou este mércores o "interese nulo" do Sergas por ter en Atención Primaria aos enfermeiros "cos mellores méritos e capacitación" tras os recentes acordos en materia de mobilidade provisional.

Nun comunicado de prensa, Agefec sinala que "nun momento no que o Sergas quere fomentar a cultura do coñecemento, é incongruente non valorar méritos como a formación, a actividade científica ou a experiencia no campo concreto".

Por iso, a Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria considera que está "na obrigación de denunciar publicamente, con fondo pesar" que "nos procesos de mobilidade provisional, prevalezan os intereses sindicais sobre a calidade dos coidados que se prestan".

"Os recentes acordos de mobilidade provisional nas áreas da Coruña e de Vigo responden unha vez máis ao nulo valor que os xestores sanitarios outórganlle aos méritos e á capacitación no ámbito familiar e comunitario", segundo sinalan os enfermeiros, que critican que se está "denigrando cada vez máis a misión da Atención Primaria coa cultura do todo vale".

Así, sosteñen que "todos os profesionais teñen a opción de mellorar a súa formación". "Parécenos lamentable e irresponsable que o Sergas nin sequera valórea por desinterese e por presións sindicais", segundo abunda Agefec.

Por iso, esta asociación de enfermeiros reprocha que o Sergas "continúa dando prioridade á antigüidade total e a idade, sen valorar sequera a formación ou a experiencia relacionada co ámbito asistencial no que se desenvolve a actividade".

"IRRESPONSABLE"

"Parécenos lamentable e irresponsable que o Sergas ceda diante de determinadas presións sindicais en prexuízo de profesionais con praza en propiedade que teñen competencias, experiencia e formación en Atención Primaria e discriminanse premeditadamente en prexuízo destes e dos pacientes", lamentou Agefec.

Neste sentido, considera que este tipo de actos "van directamente contra as políticas que defende publicamente o Sergas", xa que, ao seu xuízo, "contribúen á descapitalización do coñecemento acumulado durante anos pola profesión enfermeira e, por tanto, pondo en risco a calidade dos coidados que se prestan aos cidadáns desde o primeiro ámbito asistencial".

APRENDIZAXE

"Nun momento como o actual, no que o Sergas se atopa en proceso de desenvolvemento das estratexias de atención ás persoas con enfermidades crónicas, dificilmente poderanse manter algunhas liñas de traballo ou pór en marcha novas iniciativas nun contexto no que unha porcentaxe importante do persoal non coñece en profundidade o seu ámbito de traballo", segundo advirte a asociación.

Por iso, afirma que "os esforzos terán que centrarse nun proceso de aprendizaxe por parte dos profesionais para a adquisición das competencias necesarias para exercer no ámbito familiar e comunitario cuns estándares mínimos de calidade".

"No mellor dos casos, as enfermeiras e enfermeiros que se incorporen aos centros de saúde nestes axustes tardarán varios anos en adquirir as competencias necesarias para o desempeño profesional en Atención Primaria cunha adecuada calidade asistencial. Ademais, a organización sanitaria deixa este proceso á vontade dos profesionais", segundo conclúe.