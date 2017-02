O Supremo asume a sentenza do TJUE e obriga a devolver as cláusulas adoito con retroactividade total

O Tribunal Supremo decidiu aplicar por primeira vez a retroactividade total dunha cláusula chan, asumindo así a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) nesta materia despois de estudar un recurso exposto por BBVA.

O Alto Tribunal rexeitou que neste caso concorra "causa xulgada" e para determinalo aplica a xurisprudencia da Sala Primeira do Supremo, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Alega que se trata dunha acción individual e non colectiva.

Tamén apunta que a cláusula axuizada neste caso era diferente ás examinadas pola sentenza do Tribunal Supremo do 9 de maio de 2013 e destaca que a entidade de crédito contratante non foi BBVA, senón Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu.