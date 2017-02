O Polo Industrial Ibérico do Grupo PSA comunicou que os seus equipos de loxística contan con "medios alternativos" no caso de que vaia adiante a convocatoria de paros parciais anunciada polos estibadores en protesta polo real decreto lei de liberalización do sector preparado polo Ministerio de Fomento.

Así o trasladou este mércores o director do Polo Industrial Ibérico e do centro de PSA en Vigo, Frédéric Puech, que ao ser cuestionado sobre como afronta o grupo a convocatoria de folga, lembrou que unha das claves para a competitividade da fábrica de Vigo é a proximidade do porto, motivo polo que segue "moi de preto" a súa actividade e as súas problemáticas.

Neste marco, aínda que considerou que os próximos días "parece que van ser complicados", remarcou que no grupo PSA están "preparados" e xa buscaron "medios alternativos" que "en caso de crise" permitiralles "asegurar e garantir a actividade da fábrica en función do que poida xurdir".