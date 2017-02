Sindicatos elaborarán cos traballadores da sanidade en Galicia un calendario de mobilizacións a iniciar en marzo

Os sindicatos CIG, UXT, CC.OO., Satse e CSIF acordaron elaborar, xunto cos traballadores da sanidade en Galicia, un calendario de mobilizacións a iniciar o próximo mes de marzo co fin de reivindicar "que se respecten os acordos da Mesa Sectorial".

Así o manifestaron a Europa Press fontes da plataforma sindical tras unha reunión mantida este mércores en Santiago tras o encontro do pasado xoves co conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, do que saíron "frustrados" e "decepcionados" porque non mostrase "ningún interese" ante as súas reivindicacións.

Neste sentido, a secrataria xeral de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, subliñou que "sete anos de incumprimento foi tempo suficiente" e incidiu en que a plataforma sindical está "aberta" a outros sindicatos ou colectivos que non estean representados na Mesa Sectorial.

Os sindicatos mobilizados consideran que "calquera acordo asinado ten carácter de norma e non poden dicir que van incumprir a norma". "Non llo imos a permitir", defenderon.

Por iso, a plataforma sindical, tras o acordado este mércores, prevé elaborar nas próximas semanas cos traballadores un calendario de mobilizacións a levar a cabo "ata que se abra a mesa de negociación" coa Administración galega.

"NON NOS REGALARON NADA"

Os sindicatos non descartan ningunha medida de presión, incluída a folga, no próximo calendario a elaborar. "A xente ten que ser consciente de que nunca nos regalaron nada", defenderon as centrais, que deixan "a porta aberta a todas as mobilizacións ata conseguir ese respecto dos acordos en Mesa Sectorial".

Neste sentido, lembran que sete anos despois da suspensión de acordos asinados, "a economía mellora e os altos cargos sóbense o soldo", polo que, en consecuencia, consideran que "foron sete anos de esforzos" e "toca recuperar eses acordos".

"Non teñen desculpa para sentar a negociar", afirmou, en concreto, Abuín. "Non imos parar ata que respecten os acordos da Mesa Sectorial", advertiu a plataforma sindical.