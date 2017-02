O director de calidade e enxeñaría e membro do comité executivo do Grupo PSA, Gilles Le Borgne, confirmou que a multinacional automobilística está inmersa en "unha serie de debates" coa compañía General Motors, onde unha proposta que está encima da mesa é a adquisición de Opel por parte de PSA.

Así o trasladou este mércores nunha rolda de prensa en Vigo, na que lembrou que desde 2012 hai unha "alianza" con General Motors e unha "colaboración estreita" entre as dúas multinacionais, o que inclúe tres proxectos en desenvolvemento para Opel --un para este ano, outro para principios do ano que vén, e unha versión do K9--.

Neste contexto, mantivo que "desde o principio" as dúas multinacionais traballan para "tentar profundar" na súa cooperación en todos os ámbitos, pero apuntou que, en todo caso, "é pronto aínda" para concretar máis detalles sobre a "alternativa" da compra de Opel ou para aventurar as eventuais consecuencias destas negociacións.

COLABORACIÓN CON CTAG

Le Borgne visitou Vigo para coñecer "en detalle" os avances do centro vigués de PSA no proxecto K9 e para supervisar os proxectos de innovación que o grupo desenvolve en Galicia en colaboración co Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG), o Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga) e a Xunta.

Entre os ámbitos de cooperación entre estas entidades, puxo en valor os traballos realizados con equipos mixtos CTAG-PSA cara ao futuro da autonomía do vehículo, a Interfaz Home-maquina, o vehículo conectado, e a fábrica do futuro ou industria 4.0.

Así mesmo, referiuse ao proxecto 'Confort Citroën', que aínda que matizou que "non quere dicir que non se poida aplicar a outras marcas", subliñou que "se trata dun ámbito no que Citroën quere estar situado nun lugar único".

AUTONOMÍA DO VEHÍCULO

Acerca da autonomía do vehículo, indicou que PSA traballa en tres do cinco niveles. O primeiro xa está "na rúa"; o segundo, que permite unha condución semiautónoma coa supervisión do condutor, introducirase na próxima DS a final do ano; e o terceiro, que permite unha delegación da condución máis completa como non levar as mans no volante, introducirase en 2020.

No que respecta ao cuarto nivel, limitouse a explicar que permitirá que o condutor poida durmir e a súa previsión é que chegará aos vehículos cara ao ano 2025; e o quinto e último nivel será o vehículo completamente autónomo a alta velocidade, que chegará "moito máis tarde".