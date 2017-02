O portavoz de En Marea no Parlamento de Galicia, Luís Villares, acusou este mércores en Lugo á Xunta de "discriminar" ás provincias do interior, a luguesa e a de Ourense, nos orzamentos recentemente aprobados e lamentou que "só" contemplan investimentos que apenas chegan "ao 24 por cento" en ambas.

Villares puntualizou que "os investimentos reais en Lugo quedan reducidas a un 14 por cento". "E, se sumamos Lugo e Ourense, é dicir o interior de Galicia, apenas sae un 24 por cento", concretou.

"Apréciase unha clara discriminación, a falta de aposta polo rural, a falta de aposta polo equilibrio territorial e a falta de aposta por compensar as desigualdades a que é sometido o noso medio rural", reprochou.

O portavoz de En Marea fixo fincapé sobre "esta falta de compromiso" en que, "por exemplo, o Instituto Galego de Promoción Económica inviste cero euros en Lugo e en Ourense".

Nunha rolda de prensa, na que estivo acompañado de dous concelleiros de Lugonovo, o portavoz da marea local, Santiago Fernández Rocha, debullou os "incumprimentos" da Xunta coa cidade, "como o Plan Paraday, hemodinámica 24 horas ou a estación intermodal".

Polo demais, e despois de que o Concello de Lugo sacase adiante, co respaldo do 80 por cento da representación sindical, a Relación de Postos de Traballo, condición para emprender a negociación para a aprobación dos orzamentos, Rocha dixo que o goberno local (socialista) aínda non se dirixiu a eles para negociar as contas, á vez que celebrou o acordo sobre a RPT.