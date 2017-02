O metal galego facturou case 12.000 millóns de euros en 2016, un 1,8 por cento máis, pero perdeu 3.000 empregos

O sector metalúrxico galego pechou o exercicio 2016 cun lixeiro aumento do 1,8 por cento no seu nivel de facturación, alcanzando os 11.800 millóns de euros, pero perdeu 3.000 empregos (un 4,7 por cento) con respecto ao ano anterior.

Así o trasladou este mércores o secretario xeral de Asime (Asociación de Industrias Metalúrxicas de Galicia), Enrique Mallón, na presentación do informe anual do sector correspondente ao ano 2016.

Esta industria, con máis de 3.500 empresas na Comunidade galega, da emprego a máis de 60.200 persoas, en ámbitos como a automoción, a construción e reparación naval, aeronáutica, ou construción de estruturas metálicas.

Na área de automoción, facturáronse en 2016 uns 8.500 millóns de euros e aumentouse a produción de vehículos nun 4,1 por cento. Esta industria, que lidera o ranking de exportacións, destruíu 350 empregos o ano pasado.

No naval, Enrique Mallón apuntou que se perdeu máis dun sete por cento de empregos, aínda que mostrou o seu "moderado optimismo" con respecto ao 2017, ano en que espera que se pechen novos contratos. Así, indicou que será "moi difícil" recuperar os niveis de emprego de 2007 (cando había 14.500 traballadores do naval), pero "non imposible".

CONSTRUCIÓN E AERONÁUTICA

O secretario xeral de Asime tamén expuxo as cifras da actividade metalúrxica en construción e estruturas metálicas, e destacou a importancia que tiveron as empresas de extrusión de perfís de aluminio, que lograron aumentar a súa facturación e o seu número de traballadores.

Con respecto á aeronáutica, que emprega a 1.100 persoas en Galicia, recoñeceu que o sector "ten moitas expectativas depositadas" nesta actividade, que aumentou tanto o seu emprego como a súa facturación (ata 122 millóns de euros).

TRABALLAR EN FORMACIÓN E ATRAER INVESTIDORES

Enrique Mallón concluíu que o sector metalúrxico galego, que representa o 21 por cento do PIB na comunidade, debe seguir tendo apoios da administración pública, e fixo fincapé na necesidade de "seguir traballando en formación". "En España deixouse de lado a formación nos últimos anos, e é un feito preocupante, porque é un aspecto moi valorado polos investidores", incidiu.

Ademais, tamén sinalou que esta industria se enfronta a outros retos, como investir en maquinaria e equipos para ser máis competitivos, seguir diversificando a súa actividade e os seus mercados, e sobre todo, tomar medidas, en compañía das institucións, para "atraer investimento estranxeiro".

DESLOCALIZACIÓN

Mallón referiuse á "preocupante" deslocalización de empresas ao Norte de Portugal e fixo un chamamento para que Galicia loite por lograr a implantación de novas multinacionais. Así, puxo o exemplo de TESLA, e sinalou que as grandes empresas asíntanse nos territorios atraídos, entre outras cousas, polas "facilidades e vantaxes".

Con respecto ao Norte de Portugal, o secretario xeral de Asime sinalou tres factores que explicarían a deslocalización: o aforro salarial de ata o 30 por cento, o aforro no prezo do chan industrial, e o efecto de atracción da planta de PSA en Mangualde.

Ao seu xuízo, Galicia debe "analizar que fai Portugal" para lograr a implantación de empresas e tomar medidas para competir co país veciño. "Se Portugal pode, nós tamén", proclamou, aínda que precisou que, se o goberno luso vulnera a normativa europea de competencia (como suxiren os sindicatos), "hai que falar xa dunha denuncia ante a UE".

Finalmente, Enrique Mallón volveu a defender o traballo do chamado Polo Ibérico de PSA, pero insistiu en que Galicia debe "liderar" ese eixo, e non ser unha mera "acompañante". "Queremos ser aliados de Portugal ou Marrocos, pero sendo Galicia líder (*) Hai que tentar que a facturación e a produción se enraíce en territorio galego", sentenciou.