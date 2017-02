O dono de Banesco e vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, mostrou o seu respecto polas decisións dos tribunais, en concreto no relativo ao enviou a prisión de exdirectivos de Novacaixagalicia polas indemnizacións millonarias que estes cobraron.

Con todo, matizou que, desde un punto de vista "persoal", considera "moi lamentable" a entrada no cárcere dos antigos directivos. Xunto a José Luís Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada e Ricardo Pradas, Julio Fernández Gayoso, de avanzada idade, ingresou no centro penal da Lama (Pontevedra) a mediados do pasado xaneiro.

Á marxe desta valoración persoal, Escotet afirmou que non ten "os elementos" necesarios para poder pronunciarse sobre a "xustiza ou inxustiza que se cometeu" cos exresponsables das caixas galegas.

Así, lembrou que o contrato subscrito para a compravenda da entidade supuxo que é o FROB (fondo de reestruturación ordenada bancaria) o "mandatado" no proceso, e "Novacaixagalicia é a persoa xurídica que levou adiante as reclamacións". "Escapa desta administración", engadiu, sobre a "razón legal establecida no contrato".

AS INDEMNIZACIÓNS

A Audiencia Nacional ordenou o ingreso en prisión para catro directivos de Novacaixagalicia e un asesor xurídico que foron condenados en 2015 a dous anos de cárcere polo cobro de indemnizacións millonarias que se concederon a si mesmos antes de abandonar a entidade e que alcanzaron os 22 millóns de euros.

Os contratos de alta dirección modificáronse en 2010 nun momento en que se reclamou 1.162 millóns de euros ao FROB para superar a situación de inviabilidade das dúas caixas que ían fusionarse (Caixanova e Caixa Galicia).