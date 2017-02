Un veciño de Ferrol nega abusos sexuais á súa filla, pero admite castigala en roupa interior

Un home veciño de Ferrol procesado por supostos abusos sexuais á súa filla desde que esta tiña seis anos negou as acusacións, aínda que admitiu que, nalgunha ocasión, castigouna deixándoa en roupa interior nunha habitación polas súas malas notas. Respecto diso, precisou que o mesmo castigo usouno co seu fillo maior.

Na primeira sesión do xuízo, na Audiencia Provincial da Coruña, negou que realizase tocamentos á súa filla ou lle obrigou a masturbarle ou a realizarlle unha felación. Na mesma liña, rexeitou realizar tocamentos a unha amiga da súa filla, que pasou un tempo na súa casa, sita no partido xudicial de Ferrol, tras un accidente.

Con todo, si admitiu que pechaba a porta cando, segundo explicou, realizáballe as curas nunha perna. A preguntas da Fiscalía, dixo que o facía para que o seu fillo maior non vise á moza que, de acordo coa súa explicación, tiña o pantalón baixado para que el puidese facerlle as curas.

Segundo sostén o Ministerio Público, os abusos cara á súa filla producíronse cando esta tiña entre seis e 11 anos e, posteriormente, entre os anos 2009 e 2010 cando a menor contaba xa con 12 ou 13 anos. En 2012, produciuse os tocamentos cara á amiga da súa filla.

MATERIAL PORNOGRÁFICO DE MENORES

Por estes feitos e pola tenencia e distribución de material pornográfico, con imaxes de menores de idade, pide para el penas que suman 16 anos de prisión, ademais dunha indemnización de 50.000 euros para a filla e de 9.000 euros para a amiga. A acusación particular eleva a petición de indemnización para a primeira a 65.000 euros. Mentres, a defensa solicita a absolución.

Na súa declaración, e sobre o material pornográfico localizado no seu computador, o acusado rexeitou tamén que fose seu e alegou que non só el, senón toda a súa familia, usaba o computador.

Manifestou tamén que el e a súa muller tiveron problemas coa filla, da que asegurou que chegou a autolesionarse. Ademais, a preguntas de Fiscalía, admitiu que a deixou durmir unha noite na rúa, nun coche, cando se decatou de que estaba embarazada

Mentres, rexeitou que a insultase pola roupa que se puña. "Dicíalle que parecía unha guarrilla así", recoñeceu, con todo. Por outra banda, admitiu ter dous bolígrafos e un reloxo espía, pero negou que os usase para gravar. Si admitiu que nunha ocasión entrou no baño cando a súa filla e amigas estaban a ducharse, pero negou que as vise espidas.

A VÍTIMA RATIFÍCASE

Pola súa banda, a denunciante declarou que tiña "medo" ao seu pai e que cando realizaba os abusos dicíalle "que ía xogar". A partir dos 12 anos, precisou que, dos tocamentos, o acusado pasou a pedirlle que "quería máis".

"Actos sexuais completos", sinalou na súa declaración na que explicou, entre saloucos, algúns dos episodios vividos cando era nena e adolescente. O xuízo está previsto que prosiga este xoves coa declaración de máis testemuñas.