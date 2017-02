A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, asegurou que o nivel de investimento nas distintas intermodais que se construirán en Galicia depende das características do terreo e rexeitou que "o máis caro sexa o mellor".

"Pensar en infraestruturas faraónicas que se cadra non son o mellor para un intercambio de transportes áxil e seguro, na miña opinión, non é acertado", manifestou a titular de Infraestruturas en declaracións aos medios ao ser preguntada polas críticas do PSOE e BNG de Santiago, que censuraron que o investimento sexa menor na capital galega que noutras urbes.

Fronte a estas críticas e antes de volver insistir en que "pensar que o máis caro é o mellor" é "un erro", Ethel Vázquez lembrou que na reunión mantida o luns entre Ministerio de Fomento, Xunta e Concello de Santiago alcanzáronse "acordos importantes" para impulsar a intermodal.

"Son avances importantes para ter a intermodal e facilitar o intercambio de transportes pero tamén para facer cidade", subliñou a titular de Infraestruturas e Vivenda este mércores tras participar nun acto en Santiago de Compostela.