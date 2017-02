A familia dos populares felicita a Feijóo pola súa paternidade nas redes sociais

O anuncio en Twitter da paternidade do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non tardou en ter as reaccións de felicitación da familia popular, deputados e membros do seu goberno e do partido.

Un dos primeiros foi o secretario xeral do PP galego, Miguel Tellado, quen lle felicitou e quen lle dixo que "nada máis importante na vida que os fillos".

A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, tamén quixo darlle os parabéns ao mandatario autonómico pola chegada de Alberto Núñez Cárdenas. "Parabén e moitas felicidades", manifestoulle na Rede.

Tamén o fixeron parlamentarios, como a deputada autonómica Paula Prado: "Parabén presidente, goza deste momento tan marabilloso. Merécescho!".

Entre o máis de centenar de felicitacións das primeiras horas, tamén se atopan as do vicepresidente do Parlamento de Galicia, Diego Calvo, quen lle asegura que "nada é comparable coa chegada dun fillo".

Tamén solicitou felicitacións de entidades como a Federación de Autismo de Galicia e a Irmandade Galega de Venezuela, aínda que tamén tivo respostas críticas á súa mensaxe polo nacemento do bebé nunha clínica privada da Coruña.

Fontes da contorna do presidente da Xunta explicaron que foi a nai, Eva Cárdenas, a que elixiu o lugar do nacemento, que é unha das clínicas que ofrece o seguro de Inditex aos seus traballadores. Ademais, a directora de Zara Home escolleu facelo xunto ao médico que lle fixo o seguimento xinecolóxico nas últimas décadas e que lle asistiu no parto da súa primeira filla.