Abanca prevé "cumprir" cos clientes con cláusulas chan nas súas hipotecas "que teñan dereito" a percibir cantidades cobradas indebidamente, en relación co establecido polos tribunais. "Non todas as reclamacións proceden", advertiu o vicepresidente da entidade, Juan Carlos Escotet.

Preguntado respecto diso en rolda de prensa, tras presentar os resultados do banco, Escotet subliñou que a intención da institución é "ser escrupulosamente rigorosos" con estes casos, tamén porque están "a administrar unha cobertura" que lles da o FROB (fondo de reestruturación ordenada bancaria) para estes supostos.

De feito, lembrou que FROB e Abanca van a un 85% e un 15% para facer fronte a esta "continxencia", polo que avogou por ser "o máis escrupuloso posible", iso si, "dentro do ámbito de aplicación do real decreto" que aprobou o Goberno para a devolución das cláusulas adoito.

Respecto diso desta cobertura, advertiu a "os que hoxe poidan dicir 'que listos foron estes señores que pediron a cobertura das cláusulas chan". "A verdade: non é certo", aseverou.

Así, avisou de que non é que fosen "listos", senón que a cobertura estaba establecida no contrato de adhesión, que implicaba a todos os postulantes na poxa para facerse con Novagalicia Banco --as caixas de aforro galegas, fusionadas e bancarizadas--.

"E era unha continxencia declarada", engadiu, para chamar a atención sobre que cando el fíxose coa entidade --en decembro de 2013-- "xa se produciu" a sentenza de maio dese ano que afectaba, de feito, a Novacaixagalicia e a outras dúas institucións, ás que a xustiza dicía entón que "non podían seguir aplicando" as cláusulas chan.

"SEN COBERTURA, OUTRO PREZO"

"Había a continxencia e tan clara era que hoxe se materializou", fixo fincapé. "Se ese contrato con continxencias tan claras establecidas non contemplase a debida cobertura, iso traduciuse nos prezos; se a cobertura non existise, o noso prezo --pagou 1.003 millóns por Novagalicia-- fose outro", resolveu.

Abanca estimou xa nos pasados días que o impacto da sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) e do real decreto lei aprobado en materia de cláusulas adoito tería un "impacto previsible" de 30 millóns de euros nas súas contas anuais correspondentes ao exercicio 2016, que este mércores se presentaron, cun beneficio neto de case 334 millóns.