O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, considerou que a folga de alumnos convocada en Galicia para este xoves "desentona un pouco" co clima "de consenso" ao redor dos traballos da subcomisión do Congreso, que este martes celebrou o seu primeiro encontro para tentar lograr un pacto educativo entre as grandes forzas políticas.

Neste sentido, Rodríguez ironizou con que traballar nese sentido "cunha folga encima", que virá acompañada dun novo paro xeral en todo o Estado para o próximo 9 de marzo, "quizais non sexa o mellor ambiente" para negociar ese acordo político.

"Todas as forzas políticas estamos a falar de que é necesario traballar no que nos une e non no que nos separa", insistiu, en declaracións aos medios, lembrando que se trata dunha demanda de "gran parte da sociedade" co obxectivo de chegar "a un eixo vertebral" que permita unha visión "a longo prazo" para a Educación.

O conselleiro de Educación apostou, así, por aproveitar o que define como "un momento de gran esperanza" para "poder estabilizar o funcionamento" do sistema educativo, ofrecendo "certezas" á sociedade. "Creo que os esforzos que gastamos en acentuar disensos, deberiamos gastalos en potenciar os consensos", reiterou, tendo en conta que queda "moito traballo por diante" para chegar a ese punto en común.

A pesar diso, defendeu que o sistema educativo funciona "a bo ritmo", e que tanto España como Galicia "melloran en resultados", na taxa de abandono escolar, en inclusión e igualdade de oportunidades.